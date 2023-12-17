«Меня пробило на слезы». Медведева о выходе Костомарова на лед Евгения Медведева поделилась эмоциями от выхода Романа Костомарова на лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала NEWS.ru выхода на лед Романа Костомарова на коньках. Это случилось на юбилейном шоу Ильи Авербуха 17 декабря в Москве.

Я не видела, как он тренировался. Очень малое количество человек видело, думаю, это сделано для вау-эффекта. Когда мне сказали, что он выйдет на лед, я думала, что просто выйдет к Оксане Домниной. А он поехал, еще и в паре. Меня пробило на слезы. Я всегда знала, что Рома крутой. Но не ожидала, что прямо здесь и сейчас он поедет, что я увижу, как он катается. Это не понять не фигуристам. Мы стояли за кулисами. Не ожидали, что он встанет и поедет. Очень круто и душевно, — сказала Медведева.

11 декабря олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации и протезирования. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.

Костомаров впервые вышел на лед в кроссовках после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Авербуха «Письма любви» в августе этого года.