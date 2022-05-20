Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в социальных сетях поделилась очередным откровенным снимком. Фигуристка позирует перед камерой в чёрном платье с глубоким декольте. Фото можно посмотреть в Telegram-канале фан-клуба фигуристки Medvedeva Team.
О прошлой ночи, — подписала публикацию Медведева.
22-летняя фигуристка снялась для мужского журнала Maxim 28 марта. Серия фотографий была сделана в бассейне. В анонсе сообщалось, что фигуристка продала коньки, чтобы купить абонемент в бассейн.
Ранее Медведа заявила, что перестала стесняться, когда осознала, что её попу в трусах видел весь мир на различных соревнованиях.