Фигуристка Медведева опубликовала очередное откровенное фото Фигуристка Медведева опубликовала фото в платье с глубоким декольте

Евгения Медведева / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в социальных сетях поделилась очередным откровенным снимком. Фигуристка позирует перед камерой в чёрном платье с глубоким декольте. Фото можно посмотреть в Telegram-канале фан-клуба фигуристки Medvedeva Team.

О прошлой ночи, — подписала публикацию Медведева.

22-летняя фигуристка снялась для мужского журнала Maxim 28 марта. Серия фотографий была сделана в бассейне. В анонсе сообщалось, что фигуристка продала коньки, чтобы купить абонемент в бассейн.

Ранее Медведа заявила, что перестала стесняться, когда осознала, что её попу в трусах видел весь мир на различных соревнованиях.