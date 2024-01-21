Маргарита Базылюк рассказала, что сделает с выигранным миллионом рублей Фигуристка Базылюк: миллион рублей тратить не буду, отложу на квартиру

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фигуристка Маргарита Базылюк заявила, что не будет тратить миллион рублей, который получила за победу в прыжковом турнире. Девочка планирует накопить на квартиру, передает Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Тратить не буду. Коплю на квартиру, — заявила победительница.

Ранее 12-летняя Базылюк выиграла в соревнованиях среди одиночных спортсменов на чемпионате России по прыжкам, который проходил на «ЦСКА Арене» в Москве. Ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла, исполнив каскад из двух четверных сальховов через ойлер. При этом Базылюк на финальном этапе состязаний обошла действующую чемпионку РФ в одиночном катании Аделию Петросян, которая стала второй, заработав 57,89 балла. Елена Костарева заняла третье место с 54,69 балла.

До этого фигуристка Алена Косторная называла методику работы Тутберидзе «конвейером», пояснив, что, когда одна спортсменка добивается возможных результатов, она уже не может справиться с давлением и изменениями тела (обычно в таком случае пик приходится на 15–17 лет девочки) — и на смену ей приходит другая. Уточняется, что поэтому тренер прославилась как тренер исключительно фигуристок: сначала были успехи на юниорском уровне с Полиной Шелепень, потом на юниорском и взрослом с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой, Аделией Петросян и многими другими.