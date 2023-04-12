Малинин против японцев: чего ждать от фаворитов ЧМ по фигурному катанию В Токио стартует финальный турнир года по фигурному катанию

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Илья Малинин

С 13 по 16 апреля в Токио состоится восьмой розыгрыш командного чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнование закроет сезон в фигурном катании, который впервые в истории прошел без участия фигуристов из России. Санкции не позволят нашим спортсменам приехать и на коммерческий турнир в японскую столицу. NEWS.ru расскажет о фаворитах и главных интригах предстоящего чемпионата.

Что за командный турнир по фигурному катанию в Токио

World Team Trophy (или WTT) проводится раз в два года японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир организован в 2009-м по подобию Japan Open, носившего, скорее, развлекательный характер.

В 2011-м соревнования пришлось перенести на год из-за землетрясения и цунами в Японии и последовавшей за ними аварией на атомной электростанции. WTT по разу проводился в Фукуоке, Осаке, а также пять раз приезжал в Токио. В 2023-м японская столица вновь примет турнир — он пройдет на стадионе Tokyo Metropolitan Gymnasium вместимостью в 10 тысяч зрителей.

Кто участвует

Основываясь на рейтинге фигуристов, организаторы отобрали шесть стран, показавших наилучшие результаты в сезоне-2022/23. Рейтинг формировали на основе результатов взрослой и юниорской серии Гран-при, чемпионатов мира и Европы, а также чемпионата четырех континентов. В Токио на этой неделе выступят сборные Японии, США, Канады, Кореи, Италии и Франции.

По рейтингу проходила и сборная России, но из-за санкций организаторы заменили нашу страну на Южную Корею. Вообще, вместо России должна была ехать Грузия, но в преддверии соревнований распался единственный спортивный дуэт этой сборной — Карина Сафина/Лука Берулава, поэтому японцам ничего не оставалось как пригласить на WTT соседей.

В турнире принимают участие по два одиночника у мужчин и женщин и по одной танцевальной и спортивной паре в каждой сборной. Все фигуристы соревнуются в программах за очки (одиночники получают от 1 до 12, пары/танцы — от 7 до 12), побеждает тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Призовой фонд — $ 1 млн.

Кого считают фаворитом

Командный чемпионат мира традиционно считался противостоянием трех (иногда четырех) стран: Японии, России, США и в некоторых случаях Канады. Американцы четырежды брали золото турнира, в активе японцев — две медали высшего достоинства, у россиян — одна победа в 2021-м. Тогда Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов дали бой Натану Чену, Юдзуру Ханю и другим звездам американского и японского фигурного катания.

В 2023-м абсолютный фаворит WTT — сборная Японии. В заявке команды было три действующих чемпиона мира до тех пор, пока из-за травмы с соревнований не снялся Шома Уно. Но даже без него Каори Сакамото, Рику Миуре/Риюти Кихаре, Маи Михаре, Сюн Сато, Кадзуки Томоно и Кане Мурамото/Дайсуке Такахаси по силам обыграть несбалансированные команды США и Канады. У Италии, Южной Кореи и Франции есть сильные индивидуальные представители, но как команды они, скорее всего, разыграют места за топ-3.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Каори Сакамото

Чем сильны японцы, американцы и канадцы

Кроме действующих чемпионов мира Сакамото и Миуры/Кихары в составе сборной Японии есть бронзовый призер чемпионата страны Кадзуки Томоно, чуть не сотворивший сенсацию на мировом первенстве в Сайтаме. А также 19-летний подрастающий талант Сюн Сато, ставший третьим на чемпионате четырех континентов. Он заменил Шому Уно, который травмировал правую ногу на прошлой неделе.

Слабым звеном японцев можно назвать Мурамото и Такахаси, которые дебютируют на WTT в паре, хотя раньше оба соревновались на турнире с другими партнерами. История Такахаси уникальна: он съездил на три Олимпиады (2006, 2010, 2014 годов) как одиночник, а потом вдруг в 33 года перешел в танцы на льду, встав в пару с Мурамото. Фигуристы катаются вместе четыре года и звезд с неба не хватают — на чемпионате мира в прошлом месяце стали лишь 11-ми.

У американцев, напротив, очень сильное представительство в парных дисциплинах. Но это им не поможет как минимум потому, что одиночников на WTT больше. Мэдисон Чок и Эван Бейтс выступят на командном чемпионате в четвертый раз, а прямо сейчас, в отсутствие российских танцоров и ухода из спорта Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, они показывают лучшие результаты в карьере. Как и Алекса Книрим и Брендон Фрейзер, взявшие серебряные медали чемпионата мира и финала Гран-при сезона-2022/23. Максимальные очки для сборной США от них обеспечены.

Посоперничать с японцами по силам и американским одиночникам: Илья Малинин как ни пытался на чемпионате мира обыграть азиатских конкурентов, включив в программу шесть четверных прыжков, все равно остался позади. В Токио есть все шансы поквитаться за упущенную медаль, тем более Уно (главного антагониста американца с русскими корнями) на WTT не будет. Джейсон Браун пользуется популярностью у судей, выигрывая старты без суперпрыжков, но в Японии вряд ли этот фактор будет на его стороне. Одиночницы Эмбер Гленн и Изабо Левито пережили непростую вторую половину сезона — обе проводят самый длинный спортивный год в карьере, усталость может дать о себе знать.

Команда Канады надеется реабилитироваться после шестого места в 2021 году и попасть в тройку призеров в этот раз. Но с таким составом канадцам будет сложно — только один фигурист участвовал в предыдущих WTT: Киган Мессинг в 2019-м не помог команде показать результат лучше пятого места. Для Стивена Гоголева, Сары-Мод Дюпуа, Мадлен Скизас, Дианы Стеллато-Дудек/Максима Дешама и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье турнир станет новинкой. И лишь танцорам по силам заработать максимальный балл в своей дисциплине — Гиллес и Пуарье в текущем сезоне уже обыгрывали Чок и Бейтс в финале Гран-при.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Кто такой Илья Малинин?

Сейчас 18-летнего американца знают как новую звезду мужского одиночного катания и первого в истории фигуриста, сумевшего сделать четверной аксель. Чуть раньше Малинина преподносили как проект Рафаэля Арутюняна — тренера, который в свое время воспитал Натана Чена. Предполагалось, что Малини будет его сменой. Так оно и случилось — Илья уже чемпион США, главная надежда американского фигурного катания и «бог квадов». Так Илья называет себя сам.

На чемпионате мира в Сайтаме Малинин включил в произвольную программу шесть четверных прыжков, в том числе уникальный четверной аксель, но судьи подвиг американца не оценили — в итоговом протоколе Илья проиграл не только Шоме Уно, но и корейцу Чха Чжун Хвану, исполнившему всего два квада. Прыгает Малинин много и хорошо, а вот со второй оценкой (компоненты) есть проблемы.

«Такие люди, как Илья, рождаются раз в столетие. И это я говорю не как его агент, а просто как человек, который смотрит фигурное катание», — заявлял Арутюнян.

Заслуга Арутюняна в успехе Малинина велика, но все же встал на коньки Илья благодаря своим родителям — бывшим советским фигуристам, перебравшимся в США. Илья родился в семье Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, катавшимся на международных соревнованиях за Узбекистан.

Мама будущего «бога квадов» родилась в Новосибирске, но стала десятикратной чемпионкой Узбекистана в одиночном катании, побеждала в финале Гран-при и брала золото чемпионата четырех континентов. Скорняков родился в Свердловске, а сменив флаг на узбекский, стал семикратным чемпионом страны и вице-чемпионом Азиатских игр.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Илья Малинин

Почему Евгения Лопарева катается за Францию

Будучи юниоркой, Лопарева выступала за Россию в дуэте с Алексеем Карпушовым, но из-за высокой конкуренции (когда она еще была) решила попробовать свои силы в Европе. И выбрала Францию.

«Мне кажется, своим [на Западе] полностью стать невозможно. Разный менталитет, воспитание, привычки, установки. Если ты не француз, то вряд ли станешь французом, если ты не родился в этой стране... И так про любую страну, наверное, можно сказать. Но в целом я себя ощущаю вполне комфортно в общении и жизни во Франции», — рассказывала Лопарева «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2018/2019, когда российская фигуристка стала выступать за Францию, в мире еще блистали Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, поэтому пару лет Лопарева в паре с Джеффри Бриссо была на вторых ролях. Зато сейчас, когда Пападакис и Сизерон ушли из спорта, эта пара стала в своей стране номером один. Но на международной уровне пока все было нестабильно: чемпионат Европы Лопарева/Бриссо закончили пятыми, чемпионат мира — 12-ми.

Фото: Tomi Hänninen//Newspix24/Global Look Press Евгения Лопарева и Джеффри Бриссо

На кого обратить внимание у французов, итальянцев и корейцев

Хотя южнокорейцы и попали на командный турнир в последний момент, они очень хороши в этом году. Чха Джунхван оказался сильнее Малинина на чемпионате мира в Сайтаме, став вторым, а Ли Хэ Ин чуть уступила Сакамото, довольствовавшись серебряной медалью. Другая одиночница Ким Йерим провалила мировое первенство (18-я), но проявила себя на чемпионате четырех континентов, завоевав серебро. В парных дисциплинах у Южной Кореи претендентов на победу нет, как и у французов.

Парники Камиль Ковалев/Павел Ковалев и танцоры Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо отличились только на домашнем этапе Гран-при в Анже. Ковалев, выступавший в России на среднем юниорском уровне (до 2012 года), стал вторым в паре со своей супругой, а Лопарева, входившая в юниорскую сборную России (до 2017 года), выиграла бронзу с Бриссо. Надеяться французы могут только на своих одиночников: харизматичного Кевина Аймоза и новоиспеченного чемпиона Европы-2023 Адама Сяо Хим Фа.

У итальянцев тоже сильные индивидуальные представители: Маттео Риццо брал серебро чемпионата Европы и бронзу этапа Гран-при в Канаде, а Даниэль Грассль надеется наконец показать себя после перехода в группу Этери Тутберидзе. Итальянец в поисках себя забрел в «Хрустальный», но пока желаемого результата не добился: 12-е место на чемпионате мира и 6-е — на европейском первенстве. По традиции, сильны у итальянцев танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — в этом году им уже покорился чемпионат Европы, а также было серебро мирового первенства.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Маттео Риццо

Расписание командного турнира-2023:

13 апреля (четверг):

Танцы на льду, ритм-танец — 09:50 мск

Женщины, короткая программа — 11:15

Мужчины, короткая программа — 13:25

14 апреля (пятница):

Пары, короткая программа — 10:00

Танцы на льду, произвольный танец — 11:25

Женщины, произвольная программа — 13:00

15 апреля (суббота):

Пары, произвольная программа — 09:15

Мужчины, произвольная программа — 10:50

16 апреля (воскресенье):

Показательные выступления — 08:00