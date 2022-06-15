«Любовь побеждает все»: глава Минспорта Татарстана о Загитовой и Воронкове Глава Минспорта Татарстана Леонов выразил надежду, что у Загитовой с Воронковым все получится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об отношениях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Глава ведомства выразил надежду, что у этой пары все получится, передает «Матч ТВ».

Любовь побеждает все, дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом писали только в СМИ. Это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани, — сказал Леонов.

Пара официально не подтверждала свой статус. Однако в СМИ больше полугода идут разговоры о романе спортсменов. Загитова неоднократно посещала матчи «Ак Барса», за который выступает Воронков, а также присутствовала на играх сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Загитова заявила, что хочет сделать российский спорт сильнее и лучше. Таким образом она прокомментировала получение премии в номинации «Спортсмен нового поколения».