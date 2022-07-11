Лайшев оценил исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания Лайшев оценил исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ренат Лайшев

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об исключении Виктора Петренко из Украинской федераци фигурного катания. Петренко являлся ее вице-президентом.

Их действия — это бессилие и злоба. Они не знают, что делать, и от своей слабости и безысходности националисты уже отравили жизнь всему миру. Правда на нашей стороне. Это понимает все больше и больше людей в мире, которые будут соглашаться с нашей позицией. Мы объективно правы, — сказал Лайшев Metaratings.ru.

Об исключении Петренко из Федерации фигурного катания Украины стало известно ранее в понедельник, 11 июля. Причина — участие экс-спортсмена в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В рамках шоу Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую на данный момент играет Камила Валиева.

Петренко является олимпийским чемпионом Олимпиады 1992 года в мужском одиночном катании. Также он становился чемпионом мира (1992) и является трехкратным чемпионом Европы (1990, 1991, 1994).