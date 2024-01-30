Кто виноват и что делать: что стоит за историей с фигуристкой Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес в отношении Камилы Валиевой максимально строгое решение — дисквалифицировал фигуристку на четыре года и аннулировал все ее результаты, начиная с даты взятия положительной допинг-пробы. Тест, о котором идет речь, был сдан 25 декабря 2021 года после произвольной программы на чемпионате России. При этом Россию лишили золота в командном турнире, но оставили бронзу. Но можно ли винить в допинге только Валиеву?

CAS вынес максимально жесткое решение

Валиевой было сложно на Олимпиаде. Во время командного турнира фигуристка улыбалась и смеялась, выступая за сборную и набирая космические баллы. Но уже после убедительной победы медаль оказалась под угрозой, как и выступление в личном турнире. Камилу уличили в допинге. Церемонию награждения не проводили, дело передали в CAS. Валиевой разрешили тренироваться, но настроение было уже совсем другим. Даже непонятно, как 15-летняя девочка сумела хотя бы частично справиться с таким давлением.

Посоревноваться дальше в итоге разрешили, но Камиле уже не удалось откататься чисто, и она осталась четвертой.

«Ну, зато награждение не отменят», — сказала после проката Валиева.

Дело рассматривали еще почти два года — заседания в CAS прошли в конце сентября, дополнительные слушания продолжились в ноябре. Теоретические исходы были разные, но практически никто не ставил на самое суровое решение. На Олимпиаде Камила была защищенным лицом — ей было всего 15. Поговаривали либо о двухлетней дисквалификации (к моменту принятия решения она бы уже истекла), либо о предупреждении.

Дисквалификация на четыре года и аннулирование всех результатов — неожиданность. Возможно, повлияло то, что Валиева не переставала соревноваться, хоть и на внутреннем уровне. Ее не переставали считать олимпийской чемпионкой или чемпионкой Европы, не было публичных попыток глубоко погрузиться в дело со стороны чиновников и ответить на вопрос, откуда все-таки взялся допинг.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Камила Валиева выступает на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Защита Валиевой не оспаривала наличие допинга в пробе

То, что триметазидин все-таки был найден в пробе, Валиева и ее защита не оспаривали. Они пытались доказать, что вещество попало туда случайным образом. На Олимпиаде в качестве основной версии фигурировал стакан деда Камилы — мама фигуристки сообщила, что таким образом триметазидин мог попасть в организм Камилы. По словам Алсу Валиевой, дедушка сопровождает внучку на тренировках — отвозит на каток, ждет там и по завершении двух занятий привозит домой. Затем они обедают. Во время этого дедушка принимает лекарство, которое необходимо ему после операции по замене сердца. На Играх CAS принял эту версию, так как вынес решение допустить Камилу до участия в личном турнире Олимпийских игр.

Эту версию уже не могли использовать дальше. Бывший врач сборной России Филипп Шветский раскрыл ТАСС, что такое оправдание просто первым пришло в голову, когда нужно было срочно что-то придумывать.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому да, это первое, что могло прийти нам в голову», — заявил Шветский.

Стало понятно, что либо окружение Валиевой не знает, как запрещенное вещество попало в пробу фигуристки, либо не хочет говорить правду. Поэтому и ходили слухи, что в разработке были версии о том, что триметазидин попал через собаку Камилы или через того самого деда. А Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому заявила, что на чемпионате России — 2022 волонтер угостил Валиеву мороженым, а массажистка дала ей выпить чай.

Фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press Камила Валиева выступает на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Кто виноват в допинге Камилы

Случайно или неслучайно триметазидин попал в пробу Валиевой — она не должна одна нести ответственность за это. На момент случившегося фигуристке было всего 15, а вокруг нее было много взрослых, которые должны были следить за происходящим: тренеры Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, мама Алсу Валиева, врач Филипп Шветский. На самом деле круг ответственных может быть расширен. Например, кто-то наверняка должен был следить за тем, чтобы результаты анализа допинг-проб приходили вовремя. В случае с Валиевой мы знаем, что Стокгольмская лаборатория с временной задержкой исследовала пробу.

Кстати, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже заявило, что лица, ответственные за предоставление допинга несовершеннолетним, должны быть подвергнуты уголовному наказанию.

Валиевой запрещено тренироваться и участвовать в шоу

Камиле теперь надо как-то смириться с тем, что другого решения можно не ждать. Еще есть возможность подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но только на процессуальные нарушения. Хорошо, что Валиева начала развиваться в других сферах, кроме спорта, — пробует себя ведущей, участвует в образовательных форумах, хочет стать актрисой. Сейчас можно больше времени уделить учебе и самообразованию.

Камиле сейчас нельзя участвовать в соревнованиях или в других мероприятиях с государственной поддержкой. Данное касается, в частности, шоу — чисто коммерческих представлений в России практически нет. Кроме того, Валиевой даже нельзя работать с тренером, а официально вернуться к занятиям можно только в последние два месяца перед окончанием дисквалификации.

Татьяна Навка рассказала NEWS.ru, что Камила может рассчитывать на участие в ее шоу. Вот только для спектаклей олимпийской чемпионки выделяется госфинансирование. Можно, конечно, не признавать результаты суда на территории России, разрешить Валиевой участвовать во внутренних соревнованиях и вообще не принимать во внимание решение CAS. Только на официальном сайте российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) указано, что если указанные выше пункты будут нарушены, то дисквалификация увеличится вдвое. Еще это может негативно сказаться на возращении фигуристов и остальных спортсменов на международную арену.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

ISU лояльно отнесся к россиянам

Еще остается вопрос с командным олимпийским турниром. По результатам соревнования сборная Россия уверенно заняла первое место, обойдя команды США и Японии. В составе сборной были Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. CAS заявил, что не рассматривал во время слушаний результаты турнира, и возложил принятие решения на «соответствующие спортивные организации».

СМИ сообщали, что результаты пересмотра командного турнира будут оглашены после 7 февраля, но Международный союз конькобежцев (ISU) огласил свое решение уже 30 января. Его можно назвать даже лояльным и компромиссным — результат Валиевой аннулировали, но баллы членов других команд не поменялись. Благодаря этому сборная России (за исключением Камилы) получает бронзу.

Конкретных правил, что делать, если у одного из фигуристов обнаружили допинг, просто нет. В хоккее, например, принята система, при которой только наличие положительной допинг-пробы у двух или более игроков означает дисквалификацию команды.

Организация могла дисквалифицировать сборную России. Команда осталась бы без медали. Могла аннулировать результаты Камилы, а баллы у всех остальных фигуристок, выступавших в женском одиночном катании, поднять на один. Тогда команда была бы на четвертом месте, уступив балл Канаде. Могла ничего не делать, ведь допинг обнаружен не на Олимпиаде. По такой системе на Играх в 2000 году золото оставили сборной Румынии в командном турнире, хотя у 16-летней Андреи Радукан уже после выступления обнаружили положительную допинг-пробу.

ОКР собирается оспорить лишение России золота

Но в ISU отдали России бронзу, а Канада осталась четвертой — опять же не хватило балла. Теперь уже североамериканская сборная может опротестовать решение международной федерации фигурного катания. Канадцы уже заявили об этом. Впрочем, и Олимпийский комитет России (ОКР) собирается обжаловать решение о лишении сборной страны золотых медалей.

В организации ссылаются на правила ISU, в которых сказано, что санкции в отношении одного спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не являются основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Члены сборной России (команда ОКР) Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Дело Валиевой еще не закончено

Есть ощущение, что дело еще не завершено. Остается непонятным, не пересмотрят ли еще раз олимпийские результаты, что станет с титулами Валиевой на территории России, как повлияет данная ситуация на возращение российских спортсменов на международную арену и признают ли еще кого-то виновным, кроме самой Камилы.

В истории российского спорта было немало допинг-случаев. Но это, пожалуй, один из самых громких. Когда Камила Валиева еще даже не выступала даже по юниорам, о ней уже говорили как о гениальной фигуристке. Камила действительно талантлива, но при восхвалении Валиевой забывали о не менее способных фигуристках. В 2018 году короткой программой Камилы восхитилась сама внучка Пабло Пикассо — Диана. Фигуристка тогда воплощала на льду картину «Девочка на шаре».

Олимпийские игры — 2022 должны были стать триумфальными для российской сборной и Камилы в частности. Если бы все шло так, как задумано, то Валиева стала бы двукратной олимпийской чемпионкой и, вероятно, продолжила бы успешно соревноваться. Все сложилось абсолютно иначе — в этой ситуации жаль и саму фигуристку, и ее сокомандников, и Елизавету Туктамышеву, которая была первой запасной на Игры. Ничего уже не изменить, но можно сделать верные выводы и дойти до истины — понять, кто же все-таки виноват в одном из самых громких спортивных скандалов последних лет.

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