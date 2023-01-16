Косторная перешла в парное фигурное катание

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Алена Косторная

Чемпионка Европы среди одиночниц Алена Косторная перешла в парное фигурное катание, сообщила ТАСС бывший тренер спортсменки Елена Буянова. Фигуристка написала соответствующее письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России и тренируется в паре со своим партнером по шоу Георгием Куницей.

Она давно катается в парах. Косторная ушла к [тренеру Сергею] Рослякову, попросила попробоваться, — сказала Буянова.

Сам Росляков подтвердил, что намерен обсудить с Косторной дальнейшие планы по сотрудничеству после возвращения фигуристки из зимнего отпуска. В свою очередь, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подчеркнула, что Косторной придется очень много работать для достижения высоких результатов в парном катании.

19-летняя Алена Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра: как заявила тогда Буянова, фигуристка держит себя на позитиве и сохраняет целеустремленность, а тренерский состав ждет ее на льду для продолжения работы на постоянной основе.