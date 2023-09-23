Костомаров рассказал, когда у него появились первые симптомы болезни Костомаров рассказал, что симптомы болезни появились в начале 2022 года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что первые симптомы болезни у него появились в начале 2022 года. В эфире телеканала НТВ спортсмен рассказал, что сначала плохо стала себя чувствовать жена Оксана Домнина, а потом и он.

Как рассказал Костомаров, супруга заболела 30 декабря: у нее была температура 39,5. По словам фигуриста, с этой температурой ей было трудно выступать на шоу, поэтому она начала пить антибиотики и после Нового года они начали выступать.

Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать, — сказал Костомаров.

Спортсмен добавил, что пил обезболивающие и со временем все прошло, кроме кашля. Однако болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что он находится в тяжелом состоянии, из-за чего врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее спортсмен признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему живых конечностей. Какие еще тайны Костомаров раскрыл перед телезрителями — в материале NEWS.ru.