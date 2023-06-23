«Костомаров психует»: как изменилось его состояние, что с протезами В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию наблюдается положительная динамика

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Чемпион Олимпиады-2006 в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после операций по ампутации конечностей. Идет подготовка к протезированию. Последняя информация о его здоровье и психологическом состоянии — в материале NEWS.ru.

Костомаров отказался от психологической помощи

20 июня из сообщений «Спорт-Экспресса» стало известно, что Костомаров отказался от психологической помощи. По информации издания, сеансы психотерапии за весну проводились всего несколько раз, хотя все врачи предупреждали Романа об их важности. Сначала отмечался некий прогресс, но работа с психологом давалась Костомарову с трудом, поэтому от нее было решено отказаться.

Почему Костомарову не подходят протезы

По данным Telegram-канала «112», сейчас Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за слабых мышц и медленного восстановления после перенесенных операций. Фигурист находится в индивидуальной палате, ему постоянно приносят на примерку новые протезы.

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«Спорт-Экспресс» добавляет, что все протезы, которые предлагали спортсмену, не подходили — «Костомаров начинал их снимать и психовать».

«Спортсмену тяжело адаптироваться к протезу — культи у Романа заживают долго и мышцы слабые», — объясняет источник.

Когда Костомарову установят протезы

Источник портала Sport24 назвал сроки, когда Роману Костомарову можно будет установить протезы.

«Пока протезы нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода», — заявил источник.

Он также сообщил, что психологически Костомаров «еще не может социализироваться в обществе».

Собеседник ТАСС назвал другие сроки. По его данным, протезирование будет совсем скоро.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», — сообщил источник.

Костомаров находится в больнице с 10 января, и процесс заживления ран идет уже несколько месяцев.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Письма поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову

Когда Романа Костомарова выпишут из больницы

Более обнадеживающую информацию опубликовал Telegram-канал «Роман Костомаров». Его авторы утверждают, что 46-летний спортсмен после работы с психологами чувствует себя намного лучше.

«В первое время он был сложным пациентом, к которому было непросто найти подход: пристальное внимание, вечно плохое настроение и боязнь врачей, что некроз может дальше прогрессировать. Врачи сомневались, что он сможет полноценно восстановиться психологически после случившегося», — говорится в сообщении.

Telegram-канал утверждает, что Роман регулярно ездит на занятия и тренирует мышцы таким образом, чтобы встать на протезы.

Что Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова

Информацию про тренировки подтвердила Татьяна Навка — партнерша спортсмена по победным Олимпийским играм в Турине.

«Роман каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», — приводит ТАСС слова олимпийской чемпионки в танцах на льду.

Какие тренировки нужны перед протезированием

Врач-невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов ответил на вопрос NEWS.ru о реабилитации Костомарова. По его словам, речь идет о подготовке мышц.

«Подготовка к протезированию необходима, нужно готовить мышцы, чтобы они были максимально в норме, чтобы работал кровоток. Соответственно, тренировки могут быть самыми элементарными — на сгибание и разгибание, например. Обязателен мышечный массаж, чтобы протезы прижились и организм их принял», — рассказал Евдокимов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Производство биопротезов

В чем заключается работа психолога с Костомаровым

По словам Евдокимова, когда человек сталкивается с кардинальными переменами здоровья в худшую сторону, возникает непонимание дальнейшего пути. В таких случаях психологи помогают адаптироваться.

«Порой человеку самому тяжело переварить информацию, справиться с ней. Соответственно, возможны психозы, неврозы, депрессия. Специалисты помогают с этим справиться. Они добиваются своих целей с помощью различных методик: от простого общения с психологом до использования препаратов», — рассказал врач.

Когда Костомаров последний раз появлялся на публике

Первый и пока единственный после госпитализации пост в соцсетях Роман Костомаров опубликовал 8 мая. В нем были слова благодарности в адрес всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров.

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