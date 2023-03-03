Костомаров приходит в себя после микроинсульта и комы ТАСС: фигурист Костомаров выходит из комы, но проблемы с кистью у него остаются

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Роман Костомаров, архивное фото

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы, передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. У спортсмена произошел микроинсульт, а состояние левой кисти вызывает опасения у медиков.

Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы, — заявил источник.

Ранее медики оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт, на фоне которого сработали другие побочные действия.

Иммунолог Ирина Ярцева заявляла, что отказ иммунной системы для 46-летнего здорового спортсмена — это уникальный случай. Обычная респираторная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».