Костомаров похвастался прогрессом в катании на протезах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он катается на протезах. Спортсмен отметил, что регулярными тренировками он старается улучшить свои навыки. На фоне также слышно, как Костомарова хвалят.

Треним-треним, улучшаю свое нынешнее катание. До встречи завтра в Минске, — подписал видео фигурист.

В декабре прошлого года Костомаров впервые выступил на льду на коньках после операций, в результате которых ему частично ампутировали конечности. Он вышел на сцену в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха. Тогда спортсмен признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.

Ранее супруга Костомарова, Оксана Домнина, призналась, что запрещала себе думать о будущем, когда ее муж оказался на грани жизни и смерти. По ее словам, умение отказываться от негативных прогнозов помогало ей сохранять свое состояние в кризисный момент. Домнина отметила, что мысли о будущем в такой ситуации действуют на человека очень разрушающе, поэтому она практически жила одним днем.