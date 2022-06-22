«Коммерческий ход»: Рудковская о желании Загитовой провести боксерский бой Яна Рудковская назвала коммерческим ходом желание фигуристки Алины Загитовой выступить в боксе

Фото: alinazagitova/vk.com

Алина Загитова

Продюсер Яна Рудковская высказалась о желании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой провести показательный боксерский бой, сообщает «РБК-Спорт». По ее словам, это сделано для привлечения внимания к боксу и является коммерческим ходом.

Сейчас необходимо делать вещи, благодаря которым люди будут следить за спортом, идти в спорт, так как после объявления санкций интерес к российским спортивным мероприятиям сильно упал. Интерес падает, и многие ребята бросают спорт из-за отсутствия новых вершин для покорения в зарубежных соревнованиях, — заявила Рудковская.

О выставочном бое Загитовой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым сообщалось ранее днем. Уточнялось, что встреча состоится 25 июня в рамках Дня московского спорта.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Эта информация не подтвердилась.