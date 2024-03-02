Определились лидеры кубка Первого канала по фигурному катанию Команда Щербаковой опередила соперников на кубке Первого канала

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Команда Анны Щербаковой

Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге проходит кубок Первого канала по фигурному катанию. После первого дня лидирует «синяя» команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, на втором месте — «белые» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на третьем — «красные» чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня был насыщенный день, выплеснула все эмоции, сижу полностью опустошенная. Но мы настроены на борьбу. Надеюсь, завтра покажем свой максимум, — рассказала Туктамышева на пресс-конференции после окончания первого дня соревнований.

Загитова отметила, что спортсмены стараются сделать максимум даже на шоу-турнире. Она добавила, что фигурное катание в РФ быстро развивается.

Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. У нас все действуют на максимуме своих возможностей. И это не может не радовать, сегодня была потрясающая атмосфера, — считает олимпийская чемпионка.

Капитан лидирующей команды, олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что пока рано делать выводы об итоговом результате. При этом она довольна своей командой и рада быть частью такого большого турнира. Соревнования продолжатся 3 марта, в воскресенье, спортсмены представят произвольные программы.

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