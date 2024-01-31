Камила Валиева: последние новости 31 января, какие медали заберут, реакция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового скандала, который развернулся во время Олимпиады-2022 в Пекине. Какие последние новости об этом выходили, чего лишат спортсменку?

Что известно о дисквалификации Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ведомстве пояснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021-го, когда она сдала пробу.

Девять титулов заберут у Камилы Валиевой, которые она завоевала с даты начала дисквалификации. Таким образом, Александра Трусова станет чемпионкой России, а Анна Щербакова — чемпионкой Европы 2022 года.

Сборной России присудили третье место на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU). Все из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Чемпионом стала сборная США, второе место у команды Японии.

Как на дисквалификацию Валиевой отреагировали в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна и не принимает решения CAS и ISU.

«Мы их не принимаем. <...> Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — подчеркнул Песков.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Олимпийский комитет России обжалует решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Иск будет направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«ОКР совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции», — сказано в публикации.

В Олимпийском комитете России обратили внимание, что, в соответствии с правилами ISU, санкции против одного спортсмена не являются основанием для пересмотра результатов командного турнира. Отмечается, что позиция ОКР основывается на прецедентах в практике CAS.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом NEWS.ru призналась, что ожидала жесткого решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Это было понятно уже на Олимпиаде — ей загубили карьеру. Что теперь-то? Ее загубили там! Вместо того чтобы выиграть, она стала четвертой. Теперь ей нужно выбираться. Насколько это возможно? Она девочка умная, красивая, ищет себя в каких-то других вещах. К тому же два года уже прошло. Если она будет в форме и если нас допустят, то она (гипотетически) выступит», — добавила она.

Камила Валиева поделилась в своем Telegram-канале реакцией на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Пост был опубликован спустя несколько часов после вынесения решения. На опубликованном видео Валиева исполняет танец под песню исполнителя Passmurny «Сердце».

«Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили. Где бы мы были? И любовь. И любовь», — говорится в песне.

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