«Как таракан»: Костомаров о жизни с протезами Фигурист Костомаров сравнил себя с тараканом из-за нужды в протезах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в эфире шоу Павла Воли на телеканале ТНТ признался, что без протезов чувствует себя как таракан на спине, который не может перевернуться. По словам спортсмена, такие ощущения у него возникают каждое утро.

Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь, — рассказал Костомаров.

При этом фигурист отметил, что после определенного времени на ногах он снова начинает чувствовать себя полноценным человеком. Как признался Костомаров, самое сложное в быту — надевать протезы.

Ранее фигуристка Оксана Домнина рассказала, что она запрещала себе думать о будущем, когда ее супруг Костомаров оказался на грани жизни и смерти. Она отметила, что смогла сохранять свое состояние в кризисный момент благодаря умению отказываться от негативных прогнозов.

Также ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посетил премьеру фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Он отметил целеустремленность и силу воли спортсмена, выразив уверенность, что история жизни Костомарова и его семьи достойна экранизации.