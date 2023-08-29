Как пропала фигуристка Алина Горбачева, что известно о ссоре с тренером

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алина Горбачева

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщила ее мать Екатерина. Предположительно, спортсменка незадолго до исчезновения поссорилась с тренером. Что известно?

Екатерина Горбачева рассказала, что связь с дочерью оборвалась 28 августа. После тренировки на катке «Чкалов Арены» в Москве девочка ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали 16-летнюю спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сообщила мама фигуристки.

Поисками 16-летней фигуристки занимаются правоохранительные органы, а также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На Покровской набережной 29 августа были обнаружены вещи пропавшей Алины Горбачевой. На место вызвали поисково-спасательную группу МЧС для обследования акватории. По одной из версий девушка могла утонуть.

СК начал доследственную проверку после исчезновения Алины Горбачевой в Москве.

Какой конфликт был у Горбачевой с тренером

28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене». По данным Telegram-канала Baza, около 18 часов она поссорилась с тренером. В 18:54 спортсменка покинула каток. С собой у нее был телефон, планшет, рюкзак темно-синего цвета и около 20 тысяч рублей наличными.

По информации Telegram-канала SHOT, Алина Горбачева хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. В окружении фигуристки сообщили, что между наставницей спортсменки Софьей Федченко и ее матерью якобы был конфликт из-за того, что тренер перевезла Алину в Москву в 9 лет (Горбачева родилась в Краснодаре).

Незадолго до пропажи фигуристка переписывалась с подругой. Ничего подозрительного та не заметила. Спортсменка сказала, что отправилась на тренировку и больше не выходила на связь.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева

Почему у Горбачевой были конфликты с родителями

16-летняя Алина Горбачева является чемпионкой России среди юниоров 2023 года. По данным СМИ, фигуристка тренируется и живет у своей наставницы Софьи Федченко. Спортсменка дебютировала на чемпионате РФ в младшей возрастной группе в сезоне-2016/17, по итогам которого стала седьмой. В сезоне-2021/22 в возрасте 15 лет стала победительницей двух этапов Кубка Федерации и заняла третье место на всероссийском первенстве.

Спортсменка признавалась, что из-за увлечения фигурным катанием у нее были конфликты с родителями.

«Не то чтобы им не очень нравилось, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше. Из-за этого начались конфликты», — заявила она Sport 24.

Несмотря ни на что, Алина Горбачева продолжала заниматься. Она заявила Metaratings.ru, что ставит перед собой цель стать сильнейшей одиночницей в российском фигурном катании, поэтому не боится конкуренции.

«Для меня это стимул, чтобы становиться еще лучше, развиваться. Я хочу стать самой сильной в России, и высокая конкуренция может в этом помочь. Это точно не давит на меня», — заявила спортсменка.

Фигуристка мечтала отправиться на Олимпиаду, а после выучиться на постановщика программ или посвятить себя помощи животным.

«Моя главная цель — выиграть Олимпиаду. Это моя мечта. А после есть два варианта развития событий, мне они оба нравятся. Первый — хочу стать постановщиком программ. Второе направление, в котором мне хотелось бы себя попробовать, — ветеринарное. Я бы хотела открыть свою ветеринарную клинику, чтобы помогать животным», — рассказала Горбачева.

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