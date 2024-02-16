«Меня прооперировали»: известная фигуристка сделает паузу в выступлениях Фигуристка Косторная заявила, что будет восстанавливаться после операции полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Косторная

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что ей сделали операцию из-за травмы плеча. По ее словам, которые приводит ТАСС, восстановление займет до шести месяцев.

Меня прооперировали накануне, уже сегодня еду домой. Чувствую себя нормально. До полной нагрузки должно пройти до полугода, — сказала Косторная.

Ранее 20-летняя чемпионка опубликовала в своем Telegram-канале видео в компрессионных чулках. Она успокоила поклонников, сказав, что чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что фигуристку выписали, встречал ее у больницы муж.

В январе Косторная попала в скандал с дизайнером Аленой Куклычевой. Последняя заявила, что прекращает сотрудничество с фигуристкой и потребовала от нее оплату за костюмы к произвольной и короткой программам, которые стоят 240 тысяч рублей. Помимо этого, дизайнер попросила спортсменку вернуть ей наряды и аксессуары для шоу. Позже стало известно, что фигуристка вернула ей костюмы в пакете с оскорбительной подписью «Ля ты крыса».

В ответ на обвинения спортсменка написала, что всегда соблюдала соглашение с дизайнером, а договор на пошив платьев заключался с Федерацией фигурного катания Москвы, поэтому все вопросы по костюмам они должны решать без нее. Косторная отметила, что из-за ситуации ей очень непонятно и обидно.