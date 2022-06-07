ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет ISU повысил возрастной ценз для участия фигуристов во взрослых соревнованиях до 17 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет с сезона-2024/25, сообщает «Матч ТВ». За повышение возрастного ценза проголосовало 100 членов конгресса, против — 16, два человека воздержались. Ранее во взрослые соревнования можно было выходить с 15 лет.

Возрастной порог будет увеличивать поэтапно. В следующем сезоне возраст выхода во взрослые соревнования останется прежним , в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о возможном поднятии возрастного ценза. По мнению спортсменки, это изменение в правилах пойдёт на пользу здоровью.