Ирина Слуцкая высказалась об участии россиян в Олимпиаде Ирина Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ирина Слуцкая

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала в интервью NEWS.ru, что воспользовалась бы шансом поехать на Олимпийские игры, если бы у нее была такая возможность. По словам экс-фигуристки, любой спортсмен мечтает добиться максимума в своей карьере.

Я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести ее до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена этой точкой являются Олимпийские игры, — заявила Слуцкая.

Она назвала неприятным отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде, но подчеркнула, что однозначно выступает за поездку, так как спортсмен идет к Играм всю жизнь. По ее словам, речь в этом отношении идет в том числе и о чести России.

Если был бы шанс поехать на Олимпийские игры, то я бы попробовала им воспользоваться. И даже не только ради собственных амбиций, а в том числе, чтобы выступить за честь России и российского спорта высших достижений. Все равно во всем мире имена наших спортсменов хорошо знают — пусть мир в очередной раз убедится в победе России в любых условиях и обстоятельствах, — считает чемпионка мира.

Ирина Слуцкая в своей карьере дважды выигрывала чемпионат мира и семь раз — чемпионаты Европы. На Олимпийских играх фигуристка получила две медали — серебряную на Олимпиаде в США в 2002 году и бронзовую в Италию в 2006-м.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о том, кто должен был победить в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити — Ирина Слуцкая или Сара Хьюз. Те соревнования считаются одними из самых скандальных в истории фигурного катания, однако, по ее мнению, судьи были справедливы, присудив победу американке, которая выступила «почище и полегче».