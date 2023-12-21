Гуменник рассказал о настроении на ЧР по фигурному катанию Фигурист Гуменник: настроение на ЧР по фигурному катанию «пока не испортилось»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Серебряный призер чемпионата России — 2023 Петр Гуменник

Серебряный призер чемпионата России — 2023 Петр Гуменник рассказал NEWS.ru, что вполне работоспособен, несмотря на ошибку в короткой программе и общее волнение. В короткой программе на чемпионате России — 2024, который сейчас проходит в Челябинске, Гуменник набрал 91,84 балла.

Настроение, как ни странно, пока не испортилось, [я] работоспособен. Аксель? (упал с него). Немножко перестарался сделать его свободным, пролетным, а надо было чуть аккуратнее сделать — как на тренировках. Почувствовал прилив сил после удачного четверного риттбергера, — объяснил Гуменник ошибку в короткой программе.

Петр также добавил, что волновался, но по сравнению с предыдущим чемпионатом России чувствует себя спокойнее и надеется, что у него будет еще много турниров. В прошлом году фигурист набрал одинаковое с Евгением Семененко количество баллов, но по дополнительным показателям стал вторым. Фигурист также объяснил, почему решил делать каскад из лутца и риттбергера, а не из лутца и сальхова.

Фото: NEWS.ru Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник

Каскад из лутца и риттбергера — сложный каскад, его никто не делал. Поэтому мне захотелось его на соревнованиях сделать. Это помогает потом исполнять сольный лутц, сольный-то чуть полегче. Пока самые мои лучшие прокаты — с риттбергером. Здесь нужно показать хороший результат, а не экспериментировать. А что будет завтра, я посмотрю, — добавил он.

Накануне, 20 декабря, Гуменник пришел на жеребьевку в необычном образе — черной рубашке, рваных джинсах и кроссовках. Он объяснил это отражением своего внутреннего состояния, добавив, что «вещи достал из шкафа рандомно». Чемпионат России — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Ранее чемпионы России и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин высказали недовольство оценками в ритм-танце на турнире. Степанова также осталась недовольна тем, что судьи поставили им меньше баллов, чем на прошлом чемпионате России.