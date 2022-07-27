Губерниев объяснил, почему Загитовой «с трудом» дается работа телеведущей Губерниев о Загитовой: чтобы стать профессиональной ведущей, нужно много работать и заниматься

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей на телевидении. Он считает, что олимпийская чемпионка справляется с новой профессией с трудом, передает Metaratings.ru.

Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лед выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом, — заявил Губерниев.

Алина Загитова вела в паре с Алексеем Ягудиным проект «Ледниковый период». Также на Олимпийских играх в Пекине она работала корреспондентом Первого канала.

Ранее Губерниев объяснил, почему российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», не будет испытывать проблем в США. По мнению журналиста, дело в экономике.