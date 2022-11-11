Грузинский фигурист ушел от Тутберидзе и переехал в Италию Грузинский фигурист Квителашвили прекратил работу с Тутберидзе и уехал в Италию

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Отмечается, что решение принималось совместно с Тутберидзе.

В настоящее время Квителашвили работает в Энье (Италия) с командой тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.

27-летний спортсмен тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. В 2020 году грузин завоевал бронзу чемпионата Европы, в 2022-м занял 4-е место на чемпионате мира.

1 октября сообщалось, что обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру — Светлане Соколовской.