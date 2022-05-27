«Говорил, что уберёт меня из спорта»: Нугуманова об угрозах тренера Фигуристка Нугуманова заявила, что тренер Рукавицын лично угрожал ей

Елизавета Нугуманова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренер Евгений Рукавицын грозился убрать её из спорта, передаёт «Матч ТВ». По словам фигуристки, наставник обещал подключить связи, чтобы избавиться от неё.

Евгений Владимирович мне лично угрожал. Говорил, что уберёт меня из спорта. Говорил, что у него связи, — заявила фигуристка.

Также Нугуманова пообещала в скором времени представить несколько доказательств, подтверждающих жёсткое обращение с ней.

Ранее Нугуманова заявила, что тренеры упрекали её в лишнем весе. При этом спортсменка отметила, что у неё никогда не было проблем с лишним весом, однако из-за замечаний наставников ей постоянно приходилось худеть.