Грация Туктамышевой, любовь: фото с Гран-при России Репортаж с главного события сезона для российского фигурного катания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Ромасюк

В Москве завершился очередной (четвертый) этап Гран-при России по фигурному катанию. В международных турнирах наши спортсмены не участвуют, так что ничего важнее этих стартов сейчас для них просто не существует. Участие в соревнованиях приняли практически все главные звезды отечественного катания.

В женском одиночном разряде победу одержала Елизавета Туктамышева. Именно она стала главной звездой всех выходных, показав, что и в 25 можно обыгрывать 16-летних и оставаться лучшей. Но мы пофотографировали не только ее, а почти всех участников прокатов. Там есть на что посмотреть.