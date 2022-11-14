В Москве завершился очередной (четвертый) этап Гран-при России по фигурному катанию. В международных турнирах наши спортсмены не участвуют, так что ничего важнее этих стартов сейчас для них просто не существует. Участие в соревнованиях приняли практически все главные звезды отечественного катания.

В женском одиночном разряде победу одержала Елизавета Туктамышева. Именно она стала главной звездой всех выходных, показав, что и в 25 можно обыгрывать 16-летних и оставаться лучшей. Но мы пофотографировали не только ее, а почти всех участников прокатов. Там есть на что посмотреть.

Анастасия Зинина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Зинина

Софья Акатьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева

Екатерина Анисимова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Анисимова

Виктория Дорошевская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Дорошевская

Арина Онищенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арина Онищенко

Мария Парамонова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Парамонова

Мария Реброва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Реброва

Елизавета Туктамышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Агнета Латушкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агнета Латушкина

Софья Муравьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Муравьева

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Влада Павленина и Александр Алексанян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влада Павленина и Александр Алексанян

Софья Татюнина и Андрей Багин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Татюнина и Андрей Багин

Александра Прокопец и Александр Васькович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Прокопец и Александр Васькович

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

Софья Карташова и Илья Карпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Карташова и Илья Карпов

Виктория Дорошевская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Дорошевская

Ангелина Козырева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангелина Козырева

Анна Ромасюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Ромасюк

Софья Акатьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева

Анастасия Зинина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Зинина

Мария Реброва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Реброва

Арина Онищенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арина Онищенко

Софья Муравьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Муравьева

Екатерина Анисимова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Анисимова

Мария Парамонова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Парамонова

Елизавета Туктамышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Макар Игнатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макар Игнатов

Илья Яблоков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Яблоков

Александр Поветкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Поветкин

Евгений Семененко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко

Евгений Семененко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко

Михаил Терновский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Терновский

Петр Дубовицкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Дубовицкий

Петр Гуменник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Гуменник

Петр Гуменник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Гуменник

Михаил Коляда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда

Влада Павленина и Александр Алексанян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влада Павленина и Александр Алексанян

Варвара Черемных и Даниил Бутенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Варвара Черемных и Даниил Бутенко

Варвара Черемных и Даниил Бутенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Варвара Черемных и Даниил Бутенко

Софья Тютюнина и Андрей Багин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Тютюнина и Андрей Багин

Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Бояринцева и Роман Плешков

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Александра Прокопец и Александр Васькович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Прокопец и Александр Васькович

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Софья Караташова и Илья Карпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Караташова и Илья Карпов

Виктория Васильева и Роман Запорожец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Васильева и Роман Запорожец

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru