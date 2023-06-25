Спортсмены сборной США по фигурному катанию сфотографировались с пустыми футлярами от олимпийских медалей в знак протеста против затягивания расследования допинг-дела в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает РИА Новости. Американские спортсмены выразили недовольство тем, что им почти полтора года приходится ждать своих наград.

Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы все еще ждем. То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок, — цитируетагентство запись в соцсетях фигуриста Винсента Чжоу.