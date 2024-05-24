Фигуристы бегут из страны: на что променяли РФ Самоделкина, друг Медведевой

Сразу четыре российских фигуриста уехали из страны и смогут представлять другие сборные: Аннабель Морозов, Софья Самоделкина и Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев. Почему спортсмены решились на переход и кто попал в сборную России на следующий сезон — в материале NEWS.ru.

Куда уехала дочь Николая Морозова

Аннабель родилась в США: ее отец — известный тренер и хореограф Николай Морозов, а мать — экс-фигуристка Каролин Дуарен. Спортсменка долгое время прожила за границей, она свободно владеет английским, французским и русским языками.

В России Морозов выступала сначала с Андреем Багиным, позже — с Девидом Нарижным — осенью 2022 года фигуристы стали победителями этапов Гран-при в Казани и Москве. Затем новая смена партнера — Аннабель и Игорь Еременко дебютировали в паре на открытых прокатах сборной страны в прошлом году.

Долго они не продержались. На одном из этапов Гран-при Морозов получила травму — ей случайно повредила ногу фигуристка Елизавета Шанаева, с которой Аннабель столкнулась на разминке перед прокатом. В итоге Морозов и Еременко снялись с соревнований, а затем уехали в США тренироваться. Спортсмены прорабатывали вариант с выступлениями за Францию, но в итоге отказались от него.

Открепление от российской федерации получила только Аннабель — источник РИА Новости сообщил, что девушка встала в пару с американцем Джеффри Ченом, младшим братом фигуристки Карен Чен. У обоих фигуристов есть американское гражданство, так что с юридической точки зрения препятствий нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аннабель Морозов и Андрей Багин

Какую страну выбрала Самоделкина

Перспективная российская фигуристка Софья Самоделкина, исполняющая сразу несколько элементов ультра-си (самых сложных в фигурном катании), еще год назад стала гражданкой Казахстана. Примерно в то же время спортсменка покинула группу Светланы Соколовской и перешла к Евгению Плющенко, сменив государственную спортивную школу на частную. При этом Соколовская сама отказалась сотрудничать с Самоделкиной из-за смены спортивного гражданства.

«Получилось так, что мы разошлись с Соколовской. Я не ожидала, что меня выставят из группы. Но так получилось. На этом жизнь не заканчивается», — сказала Софья в интервью Okko.

Фигуристке не хватало открепления от российской федерации — запрос со стороны Казахстана был подан, но в дело вмешалась бюрократическая составляющая. Союз конькобежцев страны недавно был разделен на две структуры — Казахстанский союз конькобежцев и Казахстанский союз фигурного катания на коньках. Об этом страну попросили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Запрос утратил свою силу, но, кажется, сложности удалось решить. Согласно источнику ТАСС, исполком федерации России одобрил переход Самоделкиной в Казахстан. Со следующего сезона Софья сможет выступать за новую сборную.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Самоделкина

Как Бестемьянова объяснила уход Самоделкиной

Фигуристка Софья Самоделкина ушла из сборной России из-за конкуренции, считает олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. В беседе с NEWS.ru экс-спортсменка отметила, что Самоделкина не выступает уже второй сезон и ждет перехода в другую сборную. По словам Бестемьяновой, потери для российского фигурного катания от решения спортсменки нет.

«Самоделкина не выступает уже второй сезон. Она ждет перехода. Никакой потери тут нет. Я так понимаю, Самоделкина приняла это решение из-за слишком большой конкуренции. Она не может пробиться в состав. Когда-то в любом случае наших допустят до международных соревнований», — пояснила Бестемьянова.

Где теперь катается бойфренд Медведевой

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев уже достаточно давно тренируются в группе Нины Мозер, а в пару они встали в 2022 году. Кроме стандартных элементов, фигуристы владеют параллельным тройным флипом и риттбергером, которые считаются сложными прыжками для парного катания.

Гейниш и Чигирев никогда не выступали на крупных российских турнирах вроде чемпионата страны. В прошлом году они показались только на местечковых соревнованиях — «Мемориале Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге и чемпионате Москвы.

Несколько дней назад стало известно, что фигуристы планируют перейти в сборную Узбекистана, а позже слухи подтвердились. Хотя спортсмены не были известны широкой публике, в новой стране они могут стать лидерами. Ранее за Узбекистан выступали родители чемпиона мира Ильи Малинина — Татьяна Малинина и Роман Скорняков.

К этому переходу тоже приковано немало внимания, но не только по спортивным причинам — Дмитрий является молодым человеком серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев

Что об этом переходе говорила Тарасова

Россия ничего не потеряет от перехода фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана, заявила в разговоре с NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она подчеркнула, что спортсмены до этого не были претендентами на высокие места. Тренер отметила, что нужно будет понаблюдать, как фигуристы проявят себя в будущем сезоне в сборной Узбекистана.

«Будем за ними наблюдать, как они будут выступать за другую сборную. Мы ничего не теряем. Они не были претендентами на высокие места», — сказала Тарасова.

Кто выступает за запрет перехода россиян

Меган Дюамель, выигравшая золото командного турнира и бронзу в соревновании пар на Олимпиаде-2018 в паре с Эриком Рэдфордом, заявила, что ISU должен ограничить переходы россиян в другие страны. Фигуристка считает, что если спортсмены продолжают тренироваться в России, то поддерживают финансируемую государством программу.

«Я считаю, что ISU должен предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России», — высказала мнение Дюамель в социальных сетях.

Фото: David G. Mcintyre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд

Сколько фигуристок Тутберидзе осталось в сборной России

Практически одновременно с новостями о переходах российских фигуристов в сборные других стран стал известен состав отечественной команды на сезон-2024/25. При отсутствии возможности соревноваться на международной арене нахождение в национальной сборной все равно важно — такие фигуристы получают заработную плату и компенсацию за затраты на постановку программ и экипировку.

Из-за отстранения россиян Елизавета Туктамышева потеряла мотивацию соревноваться и приостановила карьеру — в сборную на новый сезон она не попала, так как не выступала в прошлом. Чемпионка России Софья Акатьева восстанавливается после травмы. Камила Валиева не может участвовать в соревнованиях из-за дисквалификации. Также не так давно завершили или приостановили карьеру титулованные российские фигуристы Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Александра Трусова в данный момент выступает только в шоу, Анна Щербакова весной перенесла операцию.

В составе сборной России на данный момент находится несколько фигуристов из группы Этери Тутберидзе — чемпионка России — 2024 Аделия Петросян, самая стабильная исполнительница ультра-си на данный момент, чемпион первенства страны Даниил Самсонов, чемпионы Европы Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а также еще одна спортивная пара Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев. В прошлом сезоне в составе сборной только среди одиночниц было три ученицы Тутберидзе (Петросян, Валиева, Акатьева), в позапрошлом — четыре (Петросян, Валиева, Щербакова и Трусова).

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