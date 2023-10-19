РУСАДА усилило антидопинговый контроль за фигуристкой Туктамышевой РУСАДА трижды за год проверило фигуристку Туктамышеву на допинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Российскую фигуристку, чемпионку мира 2015 года в танцах на льду Елизавету Туктамышеву в 2023 году трижды проверяли на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отмечается, что спортсменка сдавала соответствующие анализы в январе, апреле и в период с августа по сентябрь этого года. Причины столь пристального контроля за Туктамышевой не раскрываются.

Как следует из данных РУСАДА, в 2019, 2021 и 2022 годах фигуристку проверяли на наличие допинга по одному разу, в 2018 и 2020 годах — по два раза, в 2017 году — четыре раза. Всего с начала 2023 года организация искала запрещенные препараты у 63 фигуристов, самой тестируемой спортсменкой стала Аделия Петросян, у нее пробы брали четыре раза.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если РУСАДА не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их.