Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах Фигурист из США Малинин впервые в истории чисто выполнил четверной аксель на турнирах

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Американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто выполнил четверной аксель. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС. Ранее чисто выполнить этот элемент на официальных соревнований не удавалось никому.

Малинин исполнил аксель в произвольной программе. В результате он занял первое место, набрав по итогам короткой и произвольной программ 257,28 балла.

Аксель представляет собой наиболее сложный, а потому «дорогой» прыжок у мужчин по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Его базовая оценка составляет 12,5 балла.

Илье Малинину 17 лет. Он родился в США в семье русских фигуристов из Узбекистана. Является чемпионом мира среди юниоров 2022 года, где установил новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ — 276,11 балла.