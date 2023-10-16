Костомаров призвал «ценить каждое мгновение жизни»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на панельной дискуссии «Верь в себя» призвал людей «ценить каждое мгновение своей жизни». По словам спортсмена, он осознал, что «главное в жизни — сама жизнь» только после перенесенной тяжелой болезни, из-за которой лишился ног и кистей рук, пишет Пятый канал.

Момент болезни поделил мою жизнь на до и после. Теперь я понимаю, что главное в жизни. Главное в жизни — сама жизнь. <...> Ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Можешь многое планировать, но никогда не знаешь, что произойдет завтра. Цените каждое мгновение своей жизни, — отметил Костомаров.

По словам фигуриста, справиться с любыми проблемами поможет поддержка близких людей. Костомаров подчеркнул, что главным кредо его жизни является борьба до последнего. Он добавил, что важно преодолевать свои страхи, никогда не опускать руки и «не бояться упасть».

В ходе дискуссии Костомаров также признался, что не хотел покидать больницу до тех пор, пока не встанет на ноги. По его словам, после всех перенесенных операций он сильно переживал из-за предстоящей встречи с детьми.