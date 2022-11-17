Фигурист Костомаров назвал ушедшего из жизни Горшкова легендарным человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с NEWS.ru выразил cоболезнования родным и близким президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Первый олимпийский чемпион в танцах на льду ушел из жизни сегодня, 17 ноября, в возрасте 76 лет. Костомаров назвал Горшкова легендарным человеком. По его словам, его смерть — большая потеря не только для фигурного катания, но и для всего российского спорта.

Выражаю слова соболезнования родственникам. Ушел легендарный человек, первый олимпийский чемпион в танцах на льду. Всегда был добрым, открытым и хорошим человеком. Это большая потеря для спорта, фигурного катания и, конечно же, для близких и родных, — отметил Костомаров.

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в беседе с NEWS.ru также выразила соболезнования родным и близким Горшкова.

Я выражаю соболезнования всем близким и всем любителям фигурного катания в нашей стране и мире, — сказала Москвина.

Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве и стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания. Он также по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.

С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а с июня 2010 года возглавлял ФФККР, трижды переизбираясь на этот пост. За свою карьеру он был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орденами Почета и Дружбы.