Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Никита Кацалапов сделал предложение своей партнёрше по танцам на льду Виктории Синициной. По словам фигуриста, он сделал предложение 22 мая, когда они проводили вместе отпуск на Мальдивах.

Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на сто процентов будем чувствовать счастье и расслабленность, — написал Кацалапов в Telegram.