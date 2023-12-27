Фигурист Иван Букин заявил, что вернется на мировую арену Чемпион России Иван Букин заявил, что фигуристы вернутся на международные турниры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Степанова и Иван Букин

Трехкратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал в интервью NEWS.ru после окончания турнира в Челябинске, что продолжает следить за международными соревнованиями. По его словам, спортивной паре не хватает международных стартов и дополнительной конкуренции.

Конкуренция рождает мотивацию. Она мотивирует на то, чтобы делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание. Это такая цепочка из многих звеньев, которая двигает весь наш спорт вперед. Поэтому и появился аксель в четыре с половиной оборота (прыжок, который исполняет только американец Илья Малинин. — NEWS.ru) и все остальное, — рассказал Букин.

Он добавил, что не сомневается в том, что фигуристы вернутся на международную арену.

Мы получаем информацию из всех доступных источников, смотрим, как катаются ребята за рубежом. Я не сомневаюсь, что через какое-то время мы все равно вернемся на международную арену. Эта надежда, что мы сможем опять побороться за высшие титулы, заставляет нас каждый день работать, — добавил пятикратный медалист чемпионатов Европы.

На чемпионате России — 2024 в Челябинске танцевальная пара Степанова/Букин в третий раз выиграла титул чемпионов России. После Олимпиады в Пекине, где спортсмены заняли шестое место, они пропустили полтора года. За это время Степанова стала матерью.