Этери Тутберидзе во второй раз за межсезонье улетела в США Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во второй раз за межсезонье улетела в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе во второй раз за межсезонье улетела в США, сообщает «Матч ТВ». Цель визита тренера неизвестна.

По данным телеканала, Тутберидзе отправилась в США после окончания сборов своей группы в Новогорске. Она пробыла там около недели и вернулась в Россию 27 июля. Сообщается, что она уже приступила к тренировкам.

В начале межсезонья Тутберидзе уехала в США к дочери Диане Дэвис. Она провела в Штатах больше месяца.

Ранее Тутберидзе резко раскритиковала американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза. Тот сливал информацию о том, что дочь Тутберидзе получит гражданство США, а также другие сведения о тренере.

1 июля дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис обратилась с открытым письмом к поклонникам, в котором прокомментировала слухи о переезде в США и своём замужестве. Она заявила, что остается российской спортсменкой.