Эффект Тутберидзе: что не так с составом сборной России Очень много вопросов по набору фигуристов в национальную команду на новый сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Камила Валиева

Международных стартов в следующем сезоне России не видать, но жизнь продолжается. Словно пытаясь напомнить об этом, Федерация фигурного катания на коньках Россия (ФФККР) опубликовала состав сборной на следующий сезон. И он невероятно любопытный. Мимо состава пролетела (даже нет в резерве) одна из самых талантливых фигуристок своего поколения Софья Самоделкина, зато в списке оказалась ученица Этери Тутберидзе, которая пропустила большую часть сезона. Рассказываем, что больше всего удивило в составе сборной России на следующий соревновательный год.

У сборной России такая длинная скамейка из талантливых фигуристов, особенно в женской одиночке, что задача сформировать состав на сезон не всегда является легко решаемой. Но сформировать состав всё-таки необходимо, даже в ситуации полной изоляции. Хотя бы потому что статус члена сборной даёт какие-никакие финансовые гарантии. Формируется же состав на сезон с учётом результатов официальных стартов за прошедший соревновательный год. Итак, что мы имеем.

Состав сборной России (Женщины): Камила Валиева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Резерв: Алёна Косторная, Дарья Усачёва, Майя Хромых

Трио Щербакова, Трусова, Валиева, которые проявили себя на Олимпиаде (и в целом по сезону), место в сборной было гарантировано. В целом всё понятно и с Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина является уже многие годы бессменным лидером сборной. Также она заняла призовые места на этапах Гран-при, что является одним из критериев попадания в сборную.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алёна Косторная

Самоделкину ждали во взрослых, а она снова в юниорах?

А вот на юниорках стоит остановиться подольше. В основной сборной два новых лица: Аделия Петросян (ученица Тутберидзе) и Софья Муравьева (ученица Плющенко). А вот Софьи Самоделкиной, которая по возрасту тоже может дебютировать во взрослых в следующем сезоне, в списке нет. Даже в резерве. И это, пожалуй, самый неоднозначный момент.

Посудите сами. Есть чемпионат России, на результаты которого в особенности обращается внимание при составлении состава. Есть три фигуристки, которые приняли участие во взрослом ЧР. И вот их результаты:

Петросян — четвёртое место

Самоделкина — пятое

Муравьева — шестое

В итоге Муравьёва в основе, а Самоделкина только в юниорской сборной.

Для дополнительной фактуры: на первенстве России среди юниоров ученица Светланы Соколовской обошла обеих своих оппоненток. Как в таком случае она не попала в состав?

Тут возможны два варианта. Первый — либо они вместе с тренерским штабом решили ещё один год повыступать по юниорам, что, конечно, странно. Хоть в следующем году не будет никаких международных стартов, но кто будет упускать возможность посоревноваться с сильнейшими? К тому же, как мы знаем, в женской одиночке вся элита сконцентрирована именно в России. Второй — либо в условиях изоляции все эти списки максимально относительны. И уже непосредственно перед стартом сезона произойдут какие-то изменения.

Аванс для Усачёвой

Многие при виде списков задались вопросом: «А где же Косторная?». Хотя главный вопрос должен был звучать следующим образом: «А как в резерв попала Усачёва?».

Но давайте по порядку. Косторная на своём месте. Алена, как и Майя Хромых, как и Лиза Туктамышева, показала хорошие результаты на Гран-при. Но в отличие от Лизы у двух первых фигуристок совсем не задался ЧР. Косторная вообще не доехала до турнира из-за травмы кисти, а Хромых оказалась на позицию ниже Туктамышевой. Поэтому Лиза в основе, а Алена и Майя — нет. Это справедливо.

А вот что кажется немного неоднозначным, так это присутствие в резервистах Даши Усачёвой. Ученица Тутберидзе приняла участие в прошлом сезоне только на одном турнире. Затем случилась страшная травма, которая выбыла фигуристку на весь остаток сезона. Однако одно второе место на одном из этапов Гран-при проложили ей путь в состав сборной (хоть и в резерв). По такому принципу можно было бы до резерва допустить и Ксению Синицыну. На ее счету четвертое и пятые места Гран-при и попадание в топ-10 на ЧР. Но она пролетела мимо сборной.

Фото: Фигуристка Даша Усачёва vk.com/teamusacheva_official

Куда подевался Алиев?

Состав сборной России (Мужчины): Пётр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов

У парней дела обстояли намного проще. Кондратюк, Семененко, Коляда, Мозалев прошли в сборную автоматически. Саша Самарин, хоть не блистал в прошлом сезоне, но критерии выполнить всё же смог (попал в топ-6 на ЧР).

А вот Алиев и Игнатов попали только в резерв, пропустив вперёд Гуменника. На первый взгляд такой расклад может показаться странным. Но это только на первый взгляд. Хоть учении Евгения Рукавицына показали более высокий результат на этапах Гран-при, Гуменник обошёл обоих по показателям на чемпионате России. Пётр стал в Санкт-Петербурге пятым, Игнатов — девятым, а Алиев — десятым. Как мы отмечали выше, результаты ЧР при формировании состава имели большую силу (в сравнении с результатами Гран-при).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Дмитрий Алиев

В парах всё спокойно, в танцах одна неожиданность

Состав сборной России (Пары): Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Карина Акопова/Никита Рахманин.

Резерв: Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Состав сборной России (Танцы): Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Булкин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Резерв: Софья Тютюнина/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Александр Шустицкий

Начнём с пар. Здесь максимально всё оказалось прозрачным — в состав вошли четыре бессменных лидера последних нескольких сезонов. Новичками в этой дисциплине стали только Карина Акопова/Никита Рахманин (заняли шестое место на ЧР). Кстати, шестой пары для основы так и не нашлось.

Что касается лидеров в танцах, то и они на месте. Но здесь в первую очередь хочется обратить внимание на дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Совсем недавно известный американский блогер взорвал информационное пространство известием о том, что дочь Этери Тутберидзе будет выступать под флагом США. Диана в тот же день опровергла эту информацию, но такой сценарий казался уж очень правдоподобным (как-никак дочь Тутберидзе урождённая американка). Однако теперь, после публикации состава сборной России, новость о смене гражданства кажется менее реалистичной. Или нам это только кажется?