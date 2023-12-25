Двукратный чемпион России раскрыл подробности выступления в шоу с Трусовой Семененко рассказал о парных элементах с Трусовой в шоу Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Двукратный чемпион России Евгений Семененко в интервью NEWS.ru рассказал о подготовке к шоу «Русалочка». В спектакле Евгения Плющенко фигурист исполнит роль принца. Его партнершей по шоу станет серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, которая сыграет Русалочку.

Скорее всего, будут какие-то парные элементы, но такие, чтобы ни себя, ни Сашу не подвергать риску получить травму. Постановщик шоу — Никита Михайлов, он хороший специалист, как всегда, подойдет к постановке грамотно, и все пройдет наилучшим образом, — заявил Семененко.

Спектакль «Русалочка» можно увидеть с 29 декабря по 4 января на «ВТБ Арене» в Москве. Главные роли исполнят Евгений Семененко и Александра Трусова, а также сам Евгений Плющенко.

На чемпионате России в Челябинске, который проходил с 21 по 24 декабря, Семененко во второй раз подряд выиграл золотую медаль. Трусова текущий сезон пропускает, сосредоточившись на выступлениях в шоу.