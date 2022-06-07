Российская фигуристка Диана Дэвис опровергла информацию о перенесённой операции. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что фигуристка в 2021 году сделала операцию, чтобы избавиться от проблем со слухом.
Фейк, — написала Дэвис в одной из соцсетей.
В 2016 году Этери Тутберидзе призналась, что у дочери диагностировали нейросенсорную тугоухость.
Диане Дэвис 19 лет, за Россию она выступала в дуэте с 22-летним Глебом Смолкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.
Ранее сообщалось, что Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США.