«Девочку просто уничтожали»: Жулин об издевательствах над Валиевой Тренер Жулин заявил об издевательствах над Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что над фигуристкой Камилой Валиевой издевались на протяжении недели во время Олимпиады в Пекине в 2022 году. В беседе с aif.ru он заявил, что спортсменку «просто уничтожали», из-за чего она находилась в потерянном состоянии.

Над Камилой издевались во время Олимпиады в Пекине на протяжении недели — она сидела на этих заседаниях чуть ли не до четырех утра. Девочку просто уничтожали. Я видел, какой она была потерянной. <...> То, что сегодня происходит на политическом уровне, в спорте, — это же сплошное издевательство, — высказался Жулин.

По словам тренера, его не удивила реакция западных СМИ и спортсменов после того, как Валиеву дисквалифицировали на четыре года и сборную России лишили золота в командном турнире Олимпиады. Жулин подчеркнул, что ему была бы не нужна победа в соревнованиях, как ее получила сборная США, которая поднялась на первую строчку и тем самым завоевала золотые медали. По мнению Жулина, «все это дурно пахнет».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сочла неубедительными слова коллеги Этери Тутберидзе после дисквалификации Валиевой. По ее мнению, наставник фигуристки должна была вместе с профессиональными юристами заниматься защитой своей спортсменки.