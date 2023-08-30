Детский психолог: сбежавшая фигуристка Алина Горбачева — не обычный ребенок Детский психолог: сбежавшая фигуристка Алина Горбачева — не обычный ребенок

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Детский психолог Жанна Сугак в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценила действия фигуристки Алины Горбачевой. С точки зрения специалиста, дети-спортсмены — это орудие в руках бизнеса, а побег 16-летней фигуристки — это протест.

Алина Горбачева, как и любой другой спортсмен в ее возрасте — не обычный ребенок. Они не живут как дети, они — орудие в руках бизнеса. Там нет никакой эмпатии в отношениях, нет привязки. И на психику Горбачевой тоже повлияла эта ситуация бесконечного спорта, — сказала Сугак.

По словам психолога, поступок Горбачевой можно воспринимать как положительный сигнал, так как это протест. Когда подросток делает по-своему, это хорошо. Также психолог дала совет родителям, которые собираются отдавать своих детей в профессиональный спорт.

Это выбор родителей. Но нужно отдавать себе отчет, что это очень особенный, узко-специальный выбор, и ребенок будет жить специфической жизнью. Намного легче, когда сами родители — спортсмены, и они знают, что это такое, могут объяснить ребенку прелести этой жизни. А есть родители, для которых детский спорт — это личные амбиции, и это самое страшное. Тогда и случаются подобные побеги, — считает Сугак.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева, с девятилетнего возраста проживавшая со своим тренером Софьей Федченко, пропала без вести в понедельник, 28 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером. Ее нашли вечером, 29 августа.

30 августа стало известно, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме.