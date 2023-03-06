Слёзы Валиевой, скандал с Тарасовой: итоги Гран-при по фигурному катанию Валиева плакала, Петросян побеждала, а Тарасова критиковала судей

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Камила Валиева

Жизнь в российском фигурном катании, несмотря на все понятные проблемы, продолжает бить ключом. В выходные в Санкт-Петербурге прошел финал Гран-при России, в котором поучаствовало множество прославленных отечественных фигуристов. Не обошлось без ярких побед и скандалов. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Новая звезда

Камила Валиева демонстрирует потрясающую выдержку и не перестает выступать на льду в официальных турнирах. Вполне возможно, что скоро ее лишат такой возможности, однако пока CAS рассматривает многочисленные апелляции, россиянка продолжает биться за трофеи.

В этот раз битва была проиграна. В короткой программе Валиевой не удался тройной аксель, а в произвольной спортсменка неожиданно сорвала стабильно исполняемый ею тройной лутц. И это при том, что до ошибки россиянка чисто сделала несколько четверных, в том числе в составе каскадов. После окончания произвольной программы Валиева расплакалась, но судьи все равно поставили ей достаточно высокие 162,79 балла, которых ей хватило для второго места.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Финал Гран-при России по фигурному катанию. Камила Валиева

Первой же стала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. 15-летняя спортсменка триумфально выиграла короткую программу и подтвердила заявку на победу в произвольной. Второй прокат не обошелся без помарок, но сложность программы Петросян была настолько высокой, что множества чисто выполненных тройных и четверных прыжков хватило для того, чтобы уверенно остаться первой.

Тройку сильнейших замкнула несравненная Елизавета Туктамышева, которая не стала прыгать четверных, но практически идеально справилась с остальными элементами. Если спортсменка покатается еще пару лет, можно будет без всякой иронии говорить о том, что новые воспитанницы Тутберидзе годятся ей в дочери.

Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. Получился настоящий чемпионат мира. Все откатали замечательно — и мальчики, и девочки, — такой итог турнира в интервью РИА Новости подвела Татьяна Тарасова.

Место скандалу

Однако за пару дней до этого интервью легендарный тренер высказывалась о турнире гораздо менее комплиментарно. Тарасову возмутили оценки судей ученице Евгения Плющенко Софье Титовой, которая заняла лишь четвертое место в соревнованиях юниоров. Специалист не увидела в прокатах спортсменки причин для такого снижения баллов и набросилась на арбитров с критикой.

«На мой взгляд, это совершенно несправедливо и не укладывается ни в какие рамки. Судьи просто отстаивают свою точку зрения», — заявила тренер.

Тарасова не первый раз поддержала Титову. Несколько недель назад Плющенко выступил с гневной тирадой в отношении арбитров юниорского первенства страны, которые, по его мнению, засудили его воспитанницу. Тарасова согласилась с двукратным олимпийским чемпионом. После тех высказываний Плющенко сам для себя ввел мораторий на разговоры о судействе, а Первый канал, по словам Тарасовой, решил отказаться от ее услуг в качестве комментатора финала Гран-при, хотя болельщики безумно ждали Татьяну Анатольевну. Видимо, на ТВ побоялись, что она начнет рубить правду-матку о судьях в прямом эфире.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Финал Гран-при России по фигурному катанию - 2023. Танцы на льду. Татьяна Тарасова

Разборки на местах

В мужском одиночном катании победа досталась Петру Гуменнику, который после короткой программы занимал второе место. Однако на произвольную программу спортсмен настроился великолепно и выполнил ее почти безошибочно. Он смог обойти Дмитрия Алиева, который скаканул с 11-го места после короткой программы на второе итоговое, и Марка Кондратюка, замкнувшего тройку сильнейших. Чемпион России Евгений Семененко остановился в шаге от пьедестала.

Состав участников в соревновании танцоров получился не самым звездным, многих фамилий неискушенные поклонники фигурного катания могли и не слышать. Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин планово отказались от финала Гран-при, в их отсутствие за золото боролись Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом и Василиса Кагановская с Валерием Ангелополом. Последние благодаря чистому исполнению произвольной программы смогли вырвать первое место. Соперников они обошли на балл с небольшим.

В парном катании звезд в Санкт-Петербурге было гораздо больше. Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подтвердили свой статус, отлично исполнив обе программы и взяв первое место. За ними расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а третью строчку заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И те, и те не обошлись в своих программах без ошибок.

Турнир в Санкт-Петербурге, по сути, завершил сезон официальных стартов в российском фигурном катании. Впереди чемпионат мира, за которым наши спортсмены смогут наблюдать только со стороны.