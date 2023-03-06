Жизнь в российском фигурном катании, несмотря на все понятные проблемы, продолжает бить ключом. В выходные в Санкт-Петербурге прошел финал Гран-при России, в котором поучаствовало множество прославленных отечественных фигуристов. Не обошлось без ярких побед и скандалов. Рассказываем подробнее о том, как это было.
Новая звезда
Камила Валиева демонстрирует потрясающую выдержку и не перестает выступать на льду в официальных турнирах. Вполне возможно, что скоро ее лишат такой возможности, однако пока CAS рассматривает многочисленные апелляции, россиянка продолжает биться за трофеи.
В этот раз битва была проиграна. В короткой программе Валиевой не удался тройной аксель, а в произвольной спортсменка неожиданно сорвала стабильно исполняемый ею тройной лутц. И это при том, что до ошибки россиянка чисто сделала несколько четверных, в том числе в составе каскадов. После окончания произвольной программы Валиева расплакалась, но судьи все равно поставили ей достаточно высокие 162,79 балла, которых ей хватило для второго места.
Первой же стала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. 15-летняя спортсменка триумфально выиграла короткую программу и подтвердила заявку на победу в произвольной. Второй прокат не обошелся без помарок, но сложность программы Петросян была настолько высокой, что множества чисто выполненных тройных и четверных прыжков хватило для того, чтобы уверенно остаться первой.
Тройку сильнейших замкнула несравненная Елизавета Туктамышева, которая не стала прыгать четверных, но практически идеально справилась с остальными элементами. Если спортсменка покатается еще пару лет, можно будет без всякой иронии говорить о том, что новые воспитанницы Тутберидзе годятся ей в дочери.
Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. Получился настоящий чемпионат мира. Все откатали замечательно — и мальчики, и девочки, — такой итог турнира в интервью РИА Новости подвела Татьяна Тарасова.
Место скандалу
Однако за пару дней до этого интервью легендарный тренер высказывалась о турнире гораздо менее комплиментарно. Тарасову возмутили оценки судей ученице Евгения Плющенко Софье Титовой, которая заняла лишь четвертое место в соревнованиях юниоров. Специалист не увидела в прокатах спортсменки причин для такого снижения баллов и набросилась на арбитров с критикой.
«На мой взгляд, это совершенно несправедливо и не укладывается ни в какие рамки. Судьи просто отстаивают свою точку зрения», — заявила тренер.
Тарасова не первый раз поддержала Титову. Несколько недель назад Плющенко выступил с гневной тирадой в отношении арбитров юниорского первенства страны, которые, по его мнению, засудили его воспитанницу. Тарасова согласилась с двукратным олимпийским чемпионом. После тех высказываний Плющенко сам для себя ввел мораторий на разговоры о судействе, а Первый канал, по словам Тарасовой, решил отказаться от ее услуг в качестве комментатора финала Гран-при, хотя болельщики безумно ждали Татьяну Анатольевну. Видимо, на ТВ побоялись, что она начнет рубить правду-матку о судьях в прямом эфире.
Разборки на местах
В мужском одиночном катании победа досталась Петру Гуменнику, который после короткой программы занимал второе место. Однако на произвольную программу спортсмен настроился великолепно и выполнил ее почти безошибочно. Он смог обойти Дмитрия Алиева, который скаканул с 11-го места после короткой программы на второе итоговое, и Марка Кондратюка, замкнувшего тройку сильнейших. Чемпион России Евгений Семененко остановился в шаге от пьедестала.
Состав участников в соревновании танцоров получился не самым звездным, многих фамилий неискушенные поклонники фигурного катания могли и не слышать. Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин планово отказались от финала Гран-при, в их отсутствие за золото боролись Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом и Василиса Кагановская с Валерием Ангелополом. Последние благодаря чистому исполнению произвольной программы смогли вырвать первое место. Соперников они обошли на балл с небольшим.
В парном катании звезд в Санкт-Петербурге было гораздо больше. Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подтвердили свой статус, отлично исполнив обе программы и взяв первое место. За ними расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а третью строчку заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И те, и те не обошлись в своих программах без ошибок.
Турнир в Санкт-Петербурге, по сути, завершил сезон официальных стартов в российском фигурном катании. Впереди чемпионат мира, за которым наши спортсмены смогут наблюдать только со стороны.