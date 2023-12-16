«Cердце у 9 из 10 не выдержало бы»: Авербух о восстановлении Костомарова Илья Авербух: выздоровление Романа Костомарова было очень тяжелым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, как Роман Костомаров восстанавливался от тяжелых последствий двусторонней пневмонии, из-за которой ему пришлось перенести ампутацию рук и ног. Олимпийский чемпион в воскресенье, 17 декабря, примет участие в шоу Авербуха, посвященном юбилею хореографа.

Врач, который его лечил, говорил, что сердце у девяти из 10 человек не выдержало бы такого давления от того количества лекарств, которое ему давали. Но Рома один из тех немногих, которые смогли, которые имеют нужную силу духа. Такому человеку подвластно все. Это очень важный пример для всех, — сказал Авербух.

Он также подтвердил, что Костомаров будет на юбилейном шоу. В каком именно качестве чемпион примет участие, не уточняется.

Рома подтвердил, что он будет. Для меня важно, чтобы он был, чтобы вышел к зрителям. А в каком качестве, это ему решать, — заявил Авербух.

11 декабря Роман Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации и протезирования. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.

Костомаров впервые вышел на лед в кроссовках после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Авербуха «Письма любви» в августе этого года.