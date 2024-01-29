CAS не лишил Россию командного олимпийского золота из-за Валиевой РФ не лишат командного олимпийского золота из-за Валиевой до решения ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS), который дисквалифицировал Камилу Валиеву из-за допинга, не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Это решение примет Международный союз конькобежцев (ISU), пишет «Чемпионат». Заседание совета организации запланировано на 7 февраля.

При этом отмечается, что эта процедура носит формальный характер. В случае пересмотра итогов ОИ-2022 из-за дела Валиевой не в пользу России золото перейдет США. Таким образом американцы могут впервые стать обладателями высшей олимпийской награды по фигурному катанию.

Ранее CAS отстранил Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Разбирательство по допинг-делу российской спортсменки шло почти два года. В ее пробе нашли запрещенное вещество триметазидин.

В ответ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать CAS. Она назвала Спортивный арбитражный суд несправедливой и ужасной инстанцией. При этом Валиеву она назвала одной лучших в мире.