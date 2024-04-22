«Борются с лидерством России»: хореограф о новых правилах фигурного катания Бетина Попова: поднятие возрастного ценза в фигурном катании логично

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алина Загитова

Результаты российских фигуристок сыграли роль в решении Международной федерации фигурного катания на коньках (ISU) поднять возрастной ценз с 15 до 17 лет, заявила в комментарии NEWS.ru бывшая фигуристка в танцах на льду, ныне хореограф Бетина Попова. При этом она считает, что решения об изменениях правил — логичные.

С одной стороны, кажется, что ISU решениями о поднятии возрастного ценза и запрета на исполнения прыжков только во второй части программы боролась с доминированием россиянок, но с другой — это логичные решения. Тем не менее наши результаты, конечно, сыграли свою роль. В целом молодые девочки, побеждающие на Олимпиадах — это не только история России, но и США, Японии, Кореи, — сказала Попова.

Она добавила, что отмена прыжков во второй половине программы, которую ввели после того, как Загитова стала побеждать на турнирах с этой тактикой, тоже совершенно правильное решение.

Это момент балансирования, который тоже должен учитываться, — считает она.

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