Российская фигуристка Алена Косторная дебютировала на сцене. Она исполнила хит британской певицы Адель Skyfall. В феврале фигуристка сообщила, что начала заниматься вокалом.
Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист, — написала 18-летняя Косторная в соцсетях.
Это было очень волнительно, но мы справились, добавила она.
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при 2019-го.
Ранее фигуристка кардинально сменила имидж. Спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.