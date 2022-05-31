Косторная исполнила на сцене песню Адель Фигуристка Косторная спела песню Адель Skyfall

Алёна Косторная / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Алена Косторная дебютировала на сцене. Она исполнила хит британской певицы Адель Skyfall. В феврале фигуристка сообщила, что начала заниматься вокалом.

Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист, — написала 18-летняя Косторная в соцсетях.

Это было очень волнительно, но мы справились, добавила она.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при 2019-го.

Ранее фигуристка кардинально сменила имидж. Спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.