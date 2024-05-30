Ирина Слуцкая оценила слова японской фигуристки о россиянах «Адекватных больше»: Ирина Слуцкая о словах японской фигуристки о россиянах

Чемпионка мира и Европы и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в интервью NEWS.ru прокомментировала слова японской фигуристки Каори Сакамото о российских спортсменках. После третьей подряд победы на чемпионатах мира Сакамото заявила, что будет переживать, когда россиянки вернутся на международные турниры, но это будет для нее хорошим стимулом.

Думаю, что все же адекватных людей больше, просто их не всегда видно. Когда ты выигрываешь и понимаешь, что главных соперников нет, то все равно возникает ощущение, что что-то не то, — считает Слуцкая.

Ирина также вспомнила о моментах собственной карьеры, когда на соревнованиях была большая конкуренция и это придавало дополнительной мотивации для хорошего выступления.

Все равно большая часть населения мира думает немножко по-другому, многие переживают из-за того, что происходит. Конечно, хочется мира, добра и спокойствия, честного спорта, — подытожила экс-фигуристка.

Ирина Слуцкая в своей карьере дважды выигрывала чемпионат мира и семь раз — чемпионаты Европы. На Олимпийских играх фигуристка получила две медали — серебряную на Олимпиаде в США в 2002 году и бронзовую в Италию в 2006-м.

Каори Сакамото является трехкратной чемпионкой мира — все титулы японка завоевала в отсутствии конкуренции со стороны российских фигуристок. На Олимпиаде-2022 спортсменка выиграла бронзовую медаль, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой.