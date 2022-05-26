«Абсолютно нормальное замечание»: Тарасова о травле фигуристки Нугумановой Тарасова заявила, что считает замечание о лишнем весе в сторону фигуристок нормальным

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что считает замечания о лишнем весе в сторону фигуристок абсолютно нормальным и обоснованным явлением, так как спортсменки выполняют травмоопасные элементы, передаёт «Матч ТВ». Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренерский штаб упрекал её в лишнем весе.

Во-первых, у [тренера Нугумановой] Евгения Рукавицына очень хорошие отношения со своими учениками, очень близкие. Там все дружат: и ученики, и учителя. Во-вторых, если тренер говорит, что надо похудеть, значит, надо похудеть. С лишним весом можно сломать ногу. Это абсолютно нормальное замечание, — заявила Тарасова.

Нугуманова ранее рассказала, что команда тренера упрекала её в лишнем весе. При этом, по словам спортсменки, у неё никогда не было проблем с лишним весом, однако из-за замечаний наставников ей постоянно приходилось худеть.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Софьи Шевченко о том, что её тренеры просили судей занижать оценки. Фигуристка рассказала, что ради других пар их результаты занижали на соревнованиях.