14-летняя фигуристка Панфилова ответила, почему вернулась в РФ из Германии Фигуристка Панфилова рассказала, почему вернулась в Россию из Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летняя российская фигуристка — парница Арина Панфилова в интервью Metaratings.ru рассказала, почему она приняла решение вернуться в Россию. В 2021 году спортсменка перешла в сборную Германии.

К сожалению, партнёр начал кататься с меньшим желанием, а в марте принял решение закончить карьеру. Обстановка в мире подтолкнула его озвучить решение, которое он давно принял. Он решил бросить это дело, а танцы — это парный вид, — сказала Панфилова.

Она добавила, что в тот же день ее мама сообщила в федерацию Германии о ситуации и заявила, что нужно вернуться в Россию. И они вернулись, несмотря на предложение немцев помочь с нахождением нового партнера и остаться.

12 сентября сообщалось, что в фигурном катании дебютировала 14-летняя девушка-трансгендер — бразильянка Мария Хоакина Рейкдаль. Она заняла предпоследнее место на чемпионате мира в Риге. Это первый случай в этом виде спорта, когда на профессиональном международном турнире выступает трансгендер.