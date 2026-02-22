Фаза Луны сегодня, 22 февраля 2026 года. Нет долгам, да молодости

Фаза Луны сегодня, 22 февраля, какая сегодня Луна: кому нельзя давать в долг и пора омолаживаться?

Сегодня в 08:35 по столичному времени Луна перейдет в 6-е сутки цикла. Они продлятся до конца дня 22 февраля 2026 года.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луной в этот день управляет трудолюбивый и верный Телец. Первая четверть растущей фазы все еще позволяет нам увидеть на небосклоне лишь тонкий серп месяца.

Общая характеристика дня

Сегодняшний день обещает быть спокойным и даже несколько ленивым. Чрезвычайных событий не предвидится. Встречи и новые знакомства пройдут успешно. Важно уделить время планированию: задуманное имеет все шансы реализоваться в течение месяца.

Бизнес и деньги

Сегодня не стоит брать в долг или одалживать деньги. А вот переговоры, заключение контрактов, просьбы о повышении заработной платы и запуск новых проектов будут успешными.

Здоровье и молодость

Если вдруг выявится какая-либо проблема со здоровьем, не стоит паниковать — симптомы исчезнут быстро, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью. Особое внимание стоит уделить омолаживающим процедурам. Следите за состоянием дыхательной системы.

Любовь и семья

Сегодня удачный день для заключения брака, а также для встреч с родственниками. Открытые и искренние разговоры помогут улучшить понимание и укрепят связи с новыми членами вашей семьи.

Природа

У рыбаков продолжается удачный период. Если у вас есть домашние животные, постарайтесь провести с ними больше времени — поиграть, устроить долгую прогулку или просто расслабиться вместе во время вечернего просмотра фильма. Садоводам стоит планировать свои действия в соответствии с годовым лунным календарем.

