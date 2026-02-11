Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 февраля 2026 года

11 февраля — 42-й день года в григорианском календаре и 29-й — в юлианском. До окончания 2026 года остается 323 дня. Славяне в этот день считают обязательным оставить угощение для диких зверей, международное сообщество борется за права слабого пола в научном мире, а на полях шалят ведьмы. Узнаем, какие значимые события и праздники выделяют 11 февраля в мировой истории.

Какие праздники приходятся на 11 февраля

В каждой стране мира 11 февраля 2026 года будут отмечать какой-нибудь праздник. Мы собрали в подборку наиболее значимые и интересные из них:

День пациентов

День крепкого брака

День чудесных рассказов перед сном

День мятных конфет

День создателей новшеств

День прощания с наличными деньгами

День белоснежной мужской сорочки

День гитары

11 февраля 2026 с днем ангела можно поздравлять:

Лаврентия

Дмитрия

Герасима

Филофея

Ивана

Мокия

Игнатия

Юлиана

Иону

Леонтия

Питирима

Константина

Якова

Романа

Луку

Также для этой даты у древних славян имелся ряд примет и поверий. Так, например, считалось, что 11 февраля над полями на шабаши собираются ведьмы. Чтобы они не навредили будущему урожаю, необходимо было защищать от них свое жилище и поле, раскладывая в углах ветки чертополоха.

Кроме того, согласно крестьянским верованиям, холодная погода на 11 февраля предвещала жаркое лето, отсыревшие дрова и слабая тяга в печи — скорую оттепель. Также в этот день, по словам опытных рыбаков, на крупных водоемах начинался клев рыбы, а хозяйки считали, что испеченный вечером пирог с капустой приносит счастье в дом.

Существовало еще два забавных поверья в деревнях. Так, молодой хозяйке следовало 11 февраля обязательно пить медовуху, чтобы коровы в ее хозяйстве давали больше молока. А хозяйкам постарше рекомендовалось в этот день обязательно шуточно побить мужа стиральной доской или какой-либо частью прялки — чтобы он стал ласковее к жене.

Какие праздники отмечают 11 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники и памятные дни, выпадающие на 11 февраля

660 год до нашей эры — японский император Дзимму основывает государство.

1234 год — германские крестоносцы в походе на Прибалтику основывают Курляндское княжество.

1626 год — Эфиопия стала католической страной.

1697 год — царь Петр I подписал указ о разрешении официальной продажи табака на территории Руси.

1720 год — русский плотник Ефим Никонов с одобрения императора Петра I начинает постройку прототипа подводной лодки.

1809 год — американский инженер Роберт Фултон получил патент на создание судна на паровом ходу — первого парохода.

1826 год — в столице Великобритании на базе городского колледжа основан Лондонский университет.

1838 год — из Санкт-Петербурга в Царское Село по железнодорожной ветке отправился первый поезд на конной тяге.

1889 год — в Японии установлена конституционная монархия прусского образца.

1918 год — Совнарком СССР выпустил декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

1928 год — 80-й президент Швейцарии Эдмунд Шультес дал старт II зимним Олимпийским играм в городке Санкт-Мориц.

1938 год — на канале BBC Television состоялась премьера первой в мире научно-фантастической телепередачи.

1940 год — советским войскам удалось прорвать линии Маннергейма.

1941 год — сингл песни в исполнении оркестра Гленна Миллера «Поезд на Чаттанугу» из фильма «Серенада Солнечной долины» впервые в мире получил статус золотого диска.

1943 год — решение Госкомитета обороны о разработке атомной бомбы получило одобрение Иосифа Сталина.

1970 год — японцы вывели на орбиту планеты свой первый искусственный спутник.

1975 год — Маргарет Тэтчер стала первой в Великобритании женщиной — лидером Консервативной партии.

1978 год — в коммунистическом Китае гражданам вновь разрешили изучать сочинения Аристотеля, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира.

1980 год — в СССР на экраны вышла лента «Москва слезам не верит».

1990 год — борец за права человека Нельсон Мандела освобожден из тюрьмы после 27 лет лишения свободы.

2009 год — в Польше отменена воинская обязанность.

2016 год — ученые заявили, что в ходе экспериментов открыли гравитационные волны.

Кроме того, в этот день родились такие выдающиеся личности, как:

1800 год — один из создателей фотографии британец Уильям Тальбот.

1847 год — создатель лампочки американец Томас Эдисон.

1875 год — советский актер Василий Качалов.

1894 год — детский писатель — натуралист Виталий Бианки.

1898 год — один из конструкторов первого атомного реактора физик Лео Силард.

1902 год — советская артистка Любовь Орлова.

1917 год — американский писатель, автор детективов Сидни Шелдон.

1930 год — Герой Советского Союза партизан Валя Котик.

1936 год — американский актер Берт Рейнольдс.

1969 год — американская актриса Дженнифер Энистон.

1978 год — комик Тимур Батрутдинов.

1996 год — теннисист Даниил Медведев.

Скончались 11 февраля:

1650 год — французский ученый Рене Декарт.

1829 год — дипломат и поэт Александр Грибоедов.

1868 год — французский физик Жан Фуко.

1948 год — советский режиссер Сергей Эйзенштейн.

1985 год — советский каскадер Талгат Нигматулин.

1986 год — американский фантаст, автор романа «Дюна» Фрэнк Герберт.

2000 год — французский режиссер российского происхождения Роже Вадим.

2010 год — британский кутюрье Александр Маккуин.

2012 год — американская певица Уитни Хьюстон.

Ранее мы рассказывали о том, когда будут отмечать Масленицу в 2026 году.