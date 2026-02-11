Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 февраля 2026 года

11 февраля — 42-й день года в григорианском календаре и 29-й — в юлианском. До окончания 2026 года остается 323 дня. Славяне в этот день считают обязательным оставить угощение для диких зверей, международное сообщество борется за права слабого пола в научном мире, а на полях шалят ведьмы. Узнаем, какие значимые события и праздники выделяют 11 февраля в мировой истории.
Какие праздники приходятся на 11 февраля
В каждой стране мира 11 февраля 2026 года будут отмечать какой-нибудь праздник. Мы собрали в подборку наиболее значимые и интересные из них:
- День пациентов
- День крепкого брака
- День чудесных рассказов перед сном
- День мятных конфет
- День создателей новшеств
- День прощания с наличными деньгами
- День белоснежной мужской сорочки
- День гитары
11 февраля 2026 с днем ангела можно поздравлять:
Также для этой даты у древних славян имелся ряд примет и поверий. Так, например, считалось, что 11 февраля над полями на шабаши собираются ведьмы. Чтобы они не навредили будущему урожаю, необходимо было защищать от них свое жилище и поле, раскладывая в углах ветки чертополоха.
Кроме того, согласно крестьянским верованиям, холодная погода на 11 февраля предвещала жаркое лето, отсыревшие дрова и слабая тяга в печи — скорую оттепель. Также в этот день, по словам опытных рыбаков, на крупных водоемах начинался клев рыбы, а хозяйки считали, что испеченный вечером пирог с капустой приносит счастье в дом.
Существовало еще два забавных поверья в деревнях. Так, молодой хозяйке следовало 11 февраля обязательно пить медовуху, чтобы коровы в ее хозяйстве давали больше молока. А хозяйкам постарше рекомендовалось в этот день обязательно шуточно побить мужа стиральной доской или какой-либо частью прялки — чтобы он стал ласковее к жене.
Праздники и памятные дни, выпадающие на 11 февраля
660 год до нашей эры — японский император Дзимму основывает государство.
1234 год — германские крестоносцы в походе на Прибалтику основывают Курляндское княжество.
1626 год — Эфиопия стала католической страной.
1697 год — царь Петр I подписал указ о разрешении официальной продажи табака на территории Руси.
1720 год — русский плотник Ефим Никонов с одобрения императора Петра I начинает постройку прототипа подводной лодки.
1809 год — американский инженер Роберт Фултон получил патент на создание судна на паровом ходу — первого парохода.
1826 год — в столице Великобритании на базе городского колледжа основан Лондонский университет.
1838 год — из Санкт-Петербурга в Царское Село по железнодорожной ветке отправился первый поезд на конной тяге.
1889 год — в Японии установлена конституционная монархия прусского образца.
1918 год — Совнарком СССР выпустил декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).
1928 год — 80-й президент Швейцарии Эдмунд Шультес дал старт II зимним Олимпийским играм в городке Санкт-Мориц.
1938 год — на канале BBC Television состоялась премьера первой в мире научно-фантастической телепередачи.
1940 год — советским войскам удалось прорвать линии Маннергейма.
1941 год — сингл песни в исполнении оркестра Гленна Миллера «Поезд на Чаттанугу» из фильма «Серенада Солнечной долины» впервые в мире получил статус золотого диска.
1943 год — решение Госкомитета обороны о разработке атомной бомбы получило одобрение Иосифа Сталина.
1970 год — японцы вывели на орбиту планеты свой первый искусственный спутник.
1975 год — Маргарет Тэтчер стала первой в Великобритании женщиной — лидером Консервативной партии.
1978 год — в коммунистическом Китае гражданам вновь разрешили изучать сочинения Аристотеля, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира.
1980 год — в СССР на экраны вышла лента «Москва слезам не верит».
1990 год — борец за права человека Нельсон Мандела освобожден из тюрьмы после 27 лет лишения свободы.
2009 год — в Польше отменена воинская обязанность.
2016 год — ученые заявили, что в ходе экспериментов открыли гравитационные волны.
Кроме того, в этот день родились такие выдающиеся личности, как:
1800 год — один из создателей фотографии британец Уильям Тальбот.
1847 год — создатель лампочки американец Томас Эдисон.
1875 год — советский актер Василий Качалов.
1894 год — детский писатель — натуралист Виталий Бианки.
1898 год — один из конструкторов первого атомного реактора физик Лео Силард.
1902 год — советская артистка Любовь Орлова.
1917 год — американский писатель, автор детективов Сидни Шелдон.
1930 год — Герой Советского Союза партизан Валя Котик.
1936 год — американский актер Берт Рейнольдс.
1969 год — американская актриса Дженнифер Энистон.
1978 год — комик Тимур Батрутдинов.
1996 год — теннисист Даниил Медведев.
Скончались 11 февраля:
1650 год — французский ученый Рене Декарт.
1829 год — дипломат и поэт Александр Грибоедов.
1868 год — французский физик Жан Фуко.
1948 год — советский режиссер Сергей Эйзенштейн.
1985 год — советский каскадер Талгат Нигматулин.
1986 год — американский фантаст, автор романа «Дюна» Фрэнк Герберт.
2000 год — французский режиссер российского происхождения Роже Вадим.
2010 год — британский кутюрье Александр Маккуин.
2012 год — американская певица Уитни Хьюстон.
