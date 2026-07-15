Можно ли купить квартиру на аукционе у Москвы или банка? Как это работает

Можно ли купить квартиру на аукционе у Москвы или банка? Как это работает

Можно ли купить квартиру на аукционе у Москвы или банка? Как это работает

Как часто на досках объявлений вам попадались соблазнительные предложения — квартиры продаются с существенным дисконтом, правда на аукционе? В 2026 году покупка квартиры с торгов позиционируется как неплохая возможность сэкономить. Но насколько прост этот процесс и какие подводные камни скрываются за привлекательной ценой? В этой статье разберем риски покупки квартиры на аукционе, попробуем составить инструкцию для аукциона недвижимости Москвы и ответим на вопрос, реально ли купить квартиру с большим дисконтом и без больших проблем.

Что такое аукцион по продаже недвижимости и кто в нем участвует

Давайте сначала разберемся, что такое покупка квартиры с торгов в 2026 году.

Государственные и коммерческие торги представляют собой конкурентную форму продажи имущества, где победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.

Участвовать в таких процедурах могут как юридические лица (инвесторы, застройщики), так и обычные граждане. Весь процесс регламентируется федеральным законодательством и проходит исключительно в электронном виде на специализированных торговых площадках. Так что в сделке участвуют три стороны: продавец (государство, банк или арбитражный управляющий), организатор торгов (электронная площадка) и покупатель. Главное отличие от обычной купли-продажи — цена формируется не в ходе переговоров, а в открытом состязании: побеждает тот, кто предложит наибольшую сумму. Вся информация о процедуре публикуется в открытых источниках.

Можно ли купить квартиру на аукционе у Москвы или банка? Как это работает Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главным мотивом для прихода на подобные площадки служит стартовая цена объектов, которая зачастую устанавливается ниже среднерыночных показателей.

Аукционы от города Москвы: как и где проходят

Столичные власти регулярно выставляют на продажу жилые объекты, находящиеся в собственности города. Чаще всего на такие торги поступают квартиры, перешедшие в собственность муниципалитета в качестве выморочного имущества после смерти одиноких владельцев, а также жилые помещения, которые городские структуры приняли решение официально списать со своего баланса.

Все торги проходят в электронном виде. Ознакомиться с объектами можно на специализированных ресурсах:

Информация дублируется на других сервисах по продаже недвижимости.

А как участвовать в аукционе квартир от Москвы? Первым делом вам нужно изучить Инвестиционный портал города. Там публикуются все доступные лоты, их подробные технические характеристики, фотографии и стартовая стоимость. Помимо квартир, на торгах продаются машино-места, помещения на первых этажах и отдельно стоящие здания. В начале 2026 года москвичам представили более 350 квартир и 2,4 тысячи машино-мест.

Что такое аукцион по продаже недвижимости и кто в нем участвует Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для непосредственного участия в процессе гражданам требуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись и пройти регистрацию на единой электронной торговой площадке. Полная и детальная инструкция по участию в аукционе недвижимости в Москве размещена на официальных ведомственных ресурсах.

Городские лоты привлекательны тем, что они «чистые» с юридической точки зрения: у них нет скрытых собственников, долгов по коммунальным платежам или прописанных несовершеннолетних детей.

Аукционы от банков: почему квартиры попадают на торги

Совершенно иной механизм представляют собой залоговые объекты, реализуемые финансовыми организациями. Сами по себе квартиры от банков на аукционе появляются вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств по ипотечным кредитам. Когда должник полностью прекращает выплаты, банк инициирует судебное разбирательство, результатом которого становится изъятие недвижимости и ее последующая принудительная продажа для покрытия сформировавшегося долга.

На торги также регулярно поступает имущество обанкротившихся граждан и компаний, а также конфискат — жилье, изъятое у чиновников в рамках антикоррупционных расследований. Статистика показывает, что объемы такого имущества растут.

Реализация таких объектов может происходить как через службу судебных приставов, так и напрямую через специализированные витрины залогового имущества финансовых структур.

Стоит отметить, что квартиры от банков на аукционе часто продаются с существенным дисконтом, поскольку финансовые учреждения стремятся как можно быстрее вернуть замороженные в резервах денежные средства в активный оборот.

Как принять участие в аукционе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недвижимость, выставленная на продажу непосредственно банком, считается одним из самых безопасных вариантов на торгах, поскольку кредитная организация обычно уже проверила ее юридическую чистоту и подготовила все документы.

В то же время покупка арестованных квартир на аукционе от должников сопряжена с рисками, так как подобные объекты могут иметь скрытые юридические проблемы, обременения или оспариваться в суде.

Как принять участие в аукционе: документы, задаток, шаг аукциона

Итак, вам понравился какой-то лот. Но как купить квартиру на торгах у города или банка?

Процедура требует от потенциального покупателя строгого соблюдения регламента. После выбора объекта необходимо собрать базовый пакет документов: паспорт, ИНН и согласие супруга (если он есть) на совершение крупной сделки. Обратите внимание на необходимость заблаговременной подачи заявки — обычно этот срок заканчивается за несколько дней до самих торгов.

Важнейшим условием является перечисление обеспечения, или задатка, размер которого может составлять от 1 до 5% от начальной стоимости недвижимости. Во время электронных торгов участники делают ценовые предложения с учетом фиксированного шага аукциона. В случае победы сумма задатка засчитывается в общую стоимость покупки, а остальным участникам деньги в полном объеме возвращаются на их счета в течение нескольких рабочих дней. Если все еще сложно разобраться, то вот пошаговая инструкция по покупке квартиры на торгах, актуальная на 2026 год.

Выберите лот и площадку. Изучите предложения на Инвестиционном портале Москвы, «Росэлторге» или других агрегаторах.

Зарегистрируйтесь на электронной площадке и получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Внесите задаток. Он составляет до 20% от начальной цены лота. Если вы проиграете торги, задаток вернется.

Аукционы от города Москвы: как и где проходят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подайте заявку на участие в установленный срок.

Участие в торгах проходит в формате аукциона, который обычно длится около месяца. В течение этого времени участники делают свои ставки, и победителем признается тот, кто предложит наибольшую цену за лот.

Процесс изменения цены регулируется «шагом аукциона» — это фиксированный минимальный размер, на который участник может повысить текущую ставку.

Оплатите лот. После победы у вас есть 5–10 дней на оплату.

Зарегистрируйте право собственности. После полной оплаты вы получаете право на регистрацию собственности.

Важно: ипотека на квартиры на торгах в 2026 году практически недоступна. Банки редко одобряют кредиты на такие объекты из-за высоких рисков. Придется использовать собственные средства. Если вы планируете привлекать кредит, нужно заранее получить предварительное одобрение банка на конкретную квартиру и сумму.

Реально ли купить квартиру дешевле на 20–30%

Как купить квартиру на торгах у города, разобрались. Но возможно ли это вообще? Да, это реально! Но главный вопрос, волнующий любого потенциального покупателя: насколько реально ли купить квартиру на торгах со значительной скидкой? На практике дисконт в 20–30% действительно возможен, но чаще всего он встречается на публичных торгах по банкротству физических или юридических лиц, где цена идет на понижение, если на первых этапах объект никого не заинтересовал.

Если же речь идет о ликвидных однокомнатных или двухкомнатных объектах в развитых районах столицы, первоначальный ажиотаж быстро сводит выгоду к минимуму. Множество участников начинают активно повышать ставки, из-за чего финальная стоимость лота может сравняться с рыночной или даже превысить ее.

Аукционы от банков: как продают квартиры Фото: Shutterstock/FOTODOM

А еще помните, что почти все квартиры на торгах требуют ремонта — от косметического до капитального.

Риски покупки квартиры с торгов и как их избежать

Покупка квартиры на аукционе — это реальный способ сэкономить, но он требует тщательной подготовки и готовности к рискам. Так, на аукционах залоговой недвижимости объекты могут продаваться с зарегистрированными личностями.

Случается, что в купленной недвижимости продолжают быть прописаны прежние собственники или их родственники, выселять которых новому владельцу приходится через долгие и изнурительные судебные процессы.

Кроме того, существуют юридические риски покупки квартиры на аукционе, если бывший владелец решит оспорить результаты торгов или процедуру признания его банкротом. В случае выявления процессуальных нарушений со стороны организаторов, сделку могут признать недействительной. Также важно учитывать, что осмотреть объект изнутри удается далеко не всегда, поэтому вы рискуете получить помещение в полностью разрушенном состоянии с демонтированными коммуникациями. Чтобы минимизировать подобные риски, необходимо привлекать опытных юристов для проверки истории объекта еще до момента перечисления задатка.

Как переехать без нервотрепок, читайте на нашем сайте.